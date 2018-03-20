Рейкьявик обсуждает возможность бойкота ЧМ по футболу в России | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018

Правительство Исландии рассматривает возможность бойкота чемпионат мира по футболу в России в знак поддержки Великобритании, пишет 19 марта издание Iceland Review. Официальная делегация Великобритании отменила поездку на мероприятие в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.
Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что обсуждается отказ от посещения России официальными лицами в рамках чемпионата мира по футболу. Однако о бойкоте мероприятия командой речи не идет: сборная Исландии и футбольные болельщики отправятся на чемпионат.
Сборная Исландии получила мировую известность на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. В этом году исландские футболисты впервые должны принять участие в мундиале. "Это очень редкая возможность. Мы не только самая малая по численности нация, которая прошла отборочный этап чемпионата мира по футболу, мы в принципе самая малая нация с большим отрывом", - отметил Гудлаугур Тор Тордарсон.
Кто хочет бойкота
Дискуссии о возможном бойкоте ЧМ-2018, к которому призывают сирийские гуманитарные и правозащитные организации, а также украинский президент, вспыхнули с новой силой после отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Скрипаля.
Лондон подозревает в организации этого преступления Россию и в качестве одной из ответных мер отменил поездку на чемпионат официальной делегации - на первенство не приедут высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи.
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Победный танец
Сборная Исландии по футболу, пожалуй, самая аутентичная на этом Евро. В ней нет натурализованных иностранцев, а некоторые из футболистов и тренеров еще недавно были дантистами и режиссерами. Вот так потомки викингов вместе со своими фанатами исполняют свой традиционный победный танец. Чем еще известна сборная Исландии?
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Сто футболистов на всю страну
По статистике футболом в Исландии увлекаются 33 тысячи человек или 10 процентов населения. Среди них 15 тысяч мужчин, а среди них всего 3 тысячи взрослых. Профессионально футболом занимаются всего… сто человек. Кем по профессии были футболисты сборной Исландии еще совсем недавно?
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Тренер-дантист
В детстве Хеймир Халльгримсон чуть не погиб во время извержения вулкана. В юности он перебрался в Англию, где получил профессию стоматолога. Позднее Халльгримсон вернулся на родину, где продолжал работать дантистом. Но затем устроился работать по совместительству в один из местных футбольных клубов. В итоге дорос до профессионального футбольного тренера и был приглашен в сборную.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Режиссер видеоклипов
32-летний вратарь Ханнес Халлдорсон подписал свой первый футбольный контракт лишь в 27 лет, а до этого зарабатывал на жизнь съемкой видеоклипов. Халлдорсон даже снял клип на песню "Never Forget", которую исполнители из Исландии представляли в 2012 году на Евровидении.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Бывший гандболист
27-летний Арон Гуннарсон с детства серьезно увлекался гандболом и даже считался восходящей звездой этого вида спорта. Однако в юности гандбол ему надоел, и Гуннарсон стал играть в футбол. Навыки гандболиста он умело использует сейчас, далеко вбрасывая мяч в поле после аута.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Будущая модель
А вот 28-летний полузащитник Биркир Бьярнасон после завершения этого чемпионата Европы может стать фотомоделью. Один из известных британских брендов одежды сделал ему соответствующее предложение после победы над англичанами.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Болеет вся страна
Исландия впервые в истории играет в финальной стадии европейского футбольного первенства. Матч исландцев с Англией поставил национальный рекорд: его посмотрели 99.8 процентов всей телеаудитории. А почти 10 процентов жителей Исландии приехали во Францию болеть за свою сборную.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Знаменитый комментатор
Ролик о том, как комментатор из Исландии Гудмундур Бенедиктссон срывает голос, празднуя гол своей сборной, посмотрели миллионы человек. Позднее выяснилось, что Бенедиктссон женат на внучке первого профессионального футболиста Исландии Альберта Гудмундссона. В стране с населением чуть более 300 тысяч человек все жители так или иначе связаны.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Ценный сувенир
После небывалого успеха сборной Исландии, вышедшей в четвертьфинал Евро-2016, продажи футболок с именами футболистов этой команды выросли на 1800 процентов.
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Самая мирная страна
И напоследок мы решили рассказать о самой стране. В Исландии нет регулярной армии, полицейские не носят оружия, а преступность практически отсутствует. В глобальном рейтинге миролюбия эта страна традиционно занимает первое место.
Автор: Никита Баталов