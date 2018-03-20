Рейкьявик обсуждает возможность бойкота ЧМ по футболу в России | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018

Правительство Исландии рассматривает возможность бойкота чемпионат мира по футболу в России в знак поддержки Великобритании, пишет 19 марта издание Iceland Review. Официальная делегация Великобритании отменила поездку на мероприятие в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что обсуждается отказ от посещения России официальными лицами в рамках чемпионата мира по футболу. Однако о бойкоте мероприятия командой речи не идет: сборная Исландии и футбольные болельщики отправятся на чемпионат.

Сборная Исландии получила мировую известность на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. В этом году исландские футболисты впервые должны принять участие в мундиале. "Это очень редкая возможность. Мы не только самая малая по численности нация, которая прошла отборочный этап чемпионата мира по футболу, мы в принципе самая малая нация с большим отрывом", - отметил Гудлаугур Тор Тордарсон.

Кто хочет бойкота

Дискуссии о возможном бойкоте ЧМ-2018, к которому призывают сирийские гуманитарные и правозащитные организации, а также украинский президент, вспыхнули с новой силой после отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Скрипаля.

Лондон подозревает в организации этого преступления Россию и в качестве одной из ответных мер отменил поездку на чемпионат официальной делегации - на первенство не приедут высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи.

Смотрите также:

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Победный танец Сборная Исландии по футболу, пожалуй, самая аутентичная на этом Евро. В ней нет натурализованных иностранцев, а некоторые из футболистов и тренеров еще недавно были дантистами и режиссерами. Вот так потомки викингов вместе со своими фанатами исполняют свой традиционный победный танец. Чем еще известна сборная Исландии?

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Сто футболистов на всю страну По статистике футболом в Исландии увлекаются 33 тысячи человек или 10 процентов населения. Среди них 15 тысяч мужчин, а среди них всего 3 тысячи взрослых. Профессионально футболом занимаются всего… сто человек. Кем по профессии были футболисты сборной Исландии еще совсем недавно?

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Тренер-дантист В детстве Хеймир Халльгримсон чуть не погиб во время извержения вулкана. В юности он перебрался в Англию, где получил профессию стоматолога. Позднее Халльгримсон вернулся на родину, где продолжал работать дантистом. Но затем устроился работать по совместительству в один из местных футбольных клубов. В итоге дорос до профессионального футбольного тренера и был приглашен в сборную.

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Режиссер видеоклипов 32-летний вратарь Ханнес Халлдорсон подписал свой первый футбольный контракт лишь в 27 лет, а до этого зарабатывал на жизнь съемкой видеоклипов. Халлдорсон даже снял клип на песню "Never Forget", которую исполнители из Исландии представляли в 2012 году на Евровидении.

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Бывший гандболист 27-летний Арон Гуннарсон с детства серьезно увлекался гандболом и даже считался восходящей звездой этого вида спорта. Однако в юности гандбол ему надоел, и Гуннарсон стал играть в футбол. Навыки гандболиста он умело использует сейчас, далеко вбрасывая мяч в поле после аута.

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Будущая модель А вот 28-летний полузащитник Биркир Бьярнасон после завершения этого чемпионата Европы может стать фотомоделью. Один из известных британских брендов одежды сделал ему соответствующее предложение после победы над англичанами.

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Болеет вся страна Исландия впервые в истории играет в финальной стадии европейского футбольного первенства. Матч исландцев с Англией поставил национальный рекорд: его посмотрели 99.8 процентов всей телеаудитории. А почти 10 процентов жителей Исландии приехали во Францию болеть за свою сборную.

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Знаменитый комментатор Ролик о том, как комментатор из Исландии Гудмундур Бенедиктссон срывает голос, празднуя гол своей сборной, посмотрели миллионы человек. Позднее выяснилось, что Бенедиктссон женат на внучке первого профессионального футболиста Исландии Альберта Гудмундссона. В стране с населением чуть более 300 тысяч человек все жители так или иначе связаны.

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Ценный сувенир После небывалого успеха сборной Исландии, вышедшей в четвертьфинал Евро-2016, продажи футболок с именами футболистов этой команды выросли на 1800 процентов.

Потомки викингов учат Европу играть в футбол Самая мирная страна И напоследок мы решили рассказать о самой стране. В Исландии нет регулярной армии, полицейские не носят оружия, а преступность практически отсутствует. В глобальном рейтинге миролюбия эта страна традиционно занимает первое место. Автор: Никита Баталов

