Редкие фотографии Дэвида Боуи показывают в Берлине

В Берлине открылась передвижная выставка, посвященная Дэвиду Боуи. Из столицы она отправится в другие немецкие города.
50 фотографий, которые были сделаны фотографом Денисом О'Реганом, сопровождавшим великого музыканта во время его турне, рассказывают о том, каким был Дэвид Боуи вне сцены.
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