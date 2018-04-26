Редкие фотографии Дэвида Боуи показывают в Берлине

Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

Пришелец из космоса

Помимо музыкальных экспериментов Дэвид Боуи известен своими многочисленными ролями в кино. В 1976 году вышел первый фильм, где он сыграл главную роль. В "Человеке, который упал на Землю", британец сыграл пришельца. Боуи снялся у Мартина Скорсезе, Дэвида Линча, Кристофера Нолана, Тони Скотта. Сам музыкант жаловался, что ему часто предлагают роли марсиан или трансвеститов в плохих картинах.