 Редкие фотографии Дэвида Боуи показывают в Берлине | Кадр дня | DW | 26.04.2018
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Кадр за кадром

Редкие фотографии Дэвида Боуи показывают в Берлине

В Берлине открылась передвижная выставка, посвященная Дэвиду Боуи. Из столицы она отправится в другие немецкие города.

Дэвида Боуи: выставка в Берлине

50 фотографий, которые были сделаны фотографом Денисом О'Реганом, сопровождавшим великого музыканта во время его турне, рассказывают о том, каким был Дэвид Боуи вне сцены.

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Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

  • Дэвид Боуи

    Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

    Великий экспериментатор

    Дэвид Боуи родился в 1947 году в Лондоне. Автор хитов "Space Oddity", "Let’s Dance" и "Ashes to Ashes" любил эксперименты со звуком и создавал собственные музыкальные стили. За свою карьеру он выпустил 25 альбомов. Обладатель баритона часто менял имидж и вдохновлял других исполнителей.

  • Костюм Токио-поп на выставке в Лондоне

    Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

    Андрогинный "Токио-поп"

    Дэвид Боуи прославился своими экстравагантными нарядами, как, например, это виниловое трико "Tokyo Pop". Для турне "Ziggy Stardust" японский дизайнер Кансай Ямамото создал специальную коллекцию костюмов. Ямамото очень любил британского исполнителя и однажды признался, что он - идеальная модель, которая воплощает в себе и женские, и мужские черты.

  • Дэвид Боуи в роли короля гоблинов

    Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

    Пришелец из космоса

    Помимо музыкальных экспериментов Дэвид Боуи известен своими многочисленными ролями в кино. В 1976 году вышел первый фильм, где он сыграл главную роль. В "Человеке, который упал на Землю", британец сыграл пришельца. Боуи снялся у Мартина Скорсезе, Дэвида Линча, Кристофера Нолана, Тони Скотта. Сам музыкант жаловался, что ему часто предлагают роли марсиан или трансвеститов в плохих картинах.

  • Выставка Дэвида Боуи в 2013 году

    Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

    Неожиданное возвращение

    В 2013 году Боуи возвращается на сцену после долгого перерыва. Вдохновленный историей средневековой Англии и современной России музыкант выпускает первый за десятилетие альбом под названием "The Next Day". Кстати, в России британец был трижды, но лишь в 1996 году дал единственный концерт. Фанаты встретили Дэвида Боуи с караваем.

  • Выставка Дэвида Боуи в Берлине

    Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

    Большой успех

    Весной 2014 года в берлинском музее Martin-Gropius-Bau прошла ретроспектива, посвященная поп-иконе. В экспозиции были представлены рукописи текстов песен, оригинальные сценические костюмы, аксессуары, фотографии, документы, а также личные музыкальные инструменты Дэвида Боуи. Интерактивная выставка пользовалась небывалым ажиотажем. Сейчас экспозиция проходит в городе Гронингене (Нидерланды).

  • Дэвид Боуи и Игги Поп

    Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

    Берлинские годы

    В Германии Дэвид Боуи прожил с 1976 по 1978 годы. Вместе с американским исполнителем Игги Попом они снимали квартиру в Западном Берлине и занимались совместным творчеством. Под влиянием немецкой электронной сцены музыкант выпустил три альбома, которые сам артист называл "Триптихом". В так называемую "Берлинскую трилогию" входят пластинки "Low", "Heroes" и "Lodger".

  • Последний альбом Дэвида Боуи Blackstar

    Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

    Последний альбом

    Новый альбом под названием "Blackstar" Дэвид Боуи выпустил к своему дню рождению. Пластинка, записанная в Нью-Йорке, вышла 8 января 2016 года. Одноименный сингл стал саундтреком британского сериала "Последние пантеры".

  • Поклонники Дэвида Боуи приносят цветы и свечи в Брикстоне

    Визионер и хамелеон Дэвид Боуи

    Полтора года борьбы

    Великий музыкант скончался в возрасте 69 лет в кругу семьи после 18 месяцев борьбы с раком. Сообщение о смерти Дэвида Боуи появилось 11 января на странице исполнителя в сетях Facebook и Twitter.

    Автор: Ксения Сафронова


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