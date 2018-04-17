Региональный центр фонда Сороса переезжает из Будапешта в Берлин

Фонд "Открытое общество", финансируемый известным магнатом и филантропом Джорджем Соросом закрывает свой региональный центр в Будапеште и открывает новый центр в Берлине. Переезд запланирован на ближайшее лето, сообщила вечером, 19 апреля, австрийская газета Die Presse.

По данным венгерского портала 444.hu, филиал в Будапеште будет закрыт 31 августа. Прежде чем региональный центр окончательно переедет в Берлин, будет создан временный офис в Вене, пишет далее венгерское издание. По его данным, в будапештском центре фонда Сороса работают около 100 человек, 60 процентов из них - местные сотрудники.

В Европе у фонда Сороса есть также филиалы в Вене, Брюсселе, Париже и Лондоне. В Венгрии фонд "Открытое общество" работал с 1984 года. Стипендии, выдаваемые фондом для учебы за границей, ранее получали несколько основателей правящей в Венгрии партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", в том числе нынешний премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет 444.hu.

Кампания против Сороса в Венгрии

Американский миллиардер венгерско-еврейского происхождения, 87-летний Джордж Сорос считается жестким критиком Орбана. В свою очередь партия ФИДЕС ведет кампанию против Сороса. В июле 2017 года парламент принял спорный закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями (НПО), финансируемыми из-за рубежа. Закон направлен в первую очередь против организаций, финансово поддерживаемых Соросом и обязывает их ежегодно представлять список своих важнейших иностранных спонсоров и регистрироваться в качестве "организаций, получающих выгоду от иностранного финансирования".

20 февраля парламент Венгрии начал рассматривать законопроект, который его инициаторы именуют пакетом законов "Остановить Сороса". Инициатива нацелена на НПО, которые считаются едва ли не последними независимыми структурами, следящими за деятельностью властей в стране. В частности, Будапешт хочет обязать все НПО, "способствующие в какой-либо форме нелегальной миграции", проходить специальную регистрацию и регулярно сдавать подробную отчетность о своей деятельности.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не расстроен уходом закрытием регионального центра в Будапеште. "Вы можете понять, что я не буду плакать, если фонд "Открытое общество" покинет Венгрию, заявил он 20 апреля в интервью венгерскому радио.

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