 Рассмотрение кассационных жалоб по делу Siemens перенесено на 14 июня | Новости политики из Германии | DW | 15.05.2018
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Политика

Рассмотрение кассационных жалоб по делу Siemens перенесено на 14 июня

В деле о поставке турбин Siemens для строительства электростанций в Крыму снова не поставлена точка. Очередное заседание суда отложено на месяц.

Специалисты в Берлине монтируют турбины Siemens

Турбины Siemens, фото из архива

Рассмотрение кассационной жалобы ООО "Технопромэкспорт", входящего в госкорпорацию "Ростех", на отказ в иске к немецкой компании Siemens по поставкам турбин для строящихся в аннексированном Россией Крыму теплоэлектростанций перенесено на 14 июня. Такое решение принял во вторник, 15 мая, арбитражный суд Московского округа. Днем ранее кассационную жалобу по этому же делу подал и концерн Siemens. Так как суд не успел ее изучить, слушание по ней также состоится 14 июня, передает корреспондент DW.

"Суду нужно время для подготовки. Ваше дело нестандартное, сами знаете", - пояснила решение суда председатель судебного состава Елена Петрова. Она также сослалась на завершение рабочего дня и напомнила, что при рассмотрении кассаций суд будет лишен возможности устанавливать обстоятельства дела и займется исключительно изучением возможных нарушений, допущенных судами, которые рассматривали дело ранее.

Контекст

В целях импортозамещения российским компаниям поручено разработать собственную большую газовую турбину. Насколько это реально и перспективно? DW спросила у немецких машиностроителей. (26.04.2018)

Скандалу, разразившемуся из-за попавших в Крым турбин, еще нет и полугода, а немецкий концерн уже готов вновь поставлять их в Россию. Он прогнулся? Нет, подстраховался, считает Андрей Гурков. (19.12.2017)

Арбитражный суд Москвы назвал неубедительными доводы немецкого концерна Siemens. Доказательств обмана при заключении сделки с "Технопромэкспортом" представлено не было, говорится в решении суда. (25.12.2017)

Кто на что жалуется

"Технопромэкспорт" подал кассационную жалобу на решение двух судов - арбитражного суда города Москвы от 25 декабря 2017 года (тогда суд отказал Siemens в признании недействительной сделки по приобретению у ее "дочки" "Технопромэкспортом" четырех газотурбинных установок и не удовлетворил встречный иск "Технопромэкспорта"), а также решение 9-го арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2018 года, подтвердившее решение арбитража.

"Технопромэкспорт" надеется на признание недействительными трех пунктов договора, заключенного в 2015 году между ним и "дочкой" Siemens ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин". По мнению истца, единственной целью включения этих пунктов в контракт было соблюдение санкций ЕС против России на ее же территории, что якобы противоречит "запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету Российской Федерации, принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории Российской Федерации, что не соответствует Конституции Российской Федерации".

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    Помимо технических изобретений Вернер фон Сименс был известен и как меценат. Деньги он жертвовал на развитие науки, в частности, на основание Берлинской национальной физико-технической лаборатории. Кроме того он заботился о сотрудниках своей компании: создал пенсионный фонд и библиотеку, сократил рабочий день. В 1890 году Сименс ушел в отставку, а спустя два года скончался от воспаления легких.

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    Компания увеличивалась с каждым годом. В 1897 году фирма Siemens & Halske приобрела незаселенную территорию на северо-западе Берлина. Постепенно здесь концентрировалось произоводство и строилось жилье для работников. В 1914 году эта площадь стала районом города и получила название Сименсштадт (Siemenssstadt).

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    Во время Второй мировой войны Siemens & Halske использовала труд подневольных рабочих, в частности, узников женского концлагеря Равенсбрюк, на территории которого компания возвела завод. Женщины занимались сборкой телефонов и другого оборудования связи. Лишь в конце 1990-х фирма создала специальный фонд для выплаты компенсаций.

  • Фабрика Siemens в Берлине

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    Турбины, средства автоматизации, железные дороги, электростанции, частные коммуникационные системы, медицинская техника, стиральные машины, - чего только не выпускала компания Siemens. К началу 1980-х годов фирма открыла свои производства в 37 странах. В 1990-х годах две трети выручки составили именно зарубежные доходы.

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    Взлеты и падения концерна Siemens

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    В 2006 году компания оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Около 1,3 миллиарда евро оказались в черной кассе, из которой деньги ради выгодных сделок направлялись сомнительным посредникам. Пострадала не только репутация компании - многие топ-менеджеры и члены правления потеряли свою работу. Позже концерн провел радикальную реструктуризацию.

  • Поезд ICE

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Большой куш

    Самый большой заказ в истории концерна - на более 6 миллиардов евро - Siemens получил от немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на создание новых поездов ICE. Еще одна крупная сделка была заключена в Египте: там строится самая мощная газовая электростанция в мире.

  • Ярмарка в Ганновере

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Siemens сегодня

    Сейчас концерн представлен в 140 странах и насчитывает около 348 тысяч сотрудников по всему миру. Современная индустрия формата 4.0 бросает компании новый вызов: привычная производственная цепочка должна полностью измениться.

  • Газовые турбины Siemens

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Новая проблема

    В июле 2017 года концерн оказался замешанным в скандале из-за поставки двух турбин Siemens в порт Севастополя. Он обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора. Газотурбинные установки предназначались для проектов в Тамани, а не для аннексированного полуострова. Представители Siemens подали в суд на заказчиков.

    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:33

Как немецкие компании оценивают работу в России

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Взлеты и падения концерна Siemens

200 лет назад родился основатель одноименного концерна Вернер фон Сименс. Тогда он и не мог мечтать о роботах и скоростных поездах. Сегодня это стало реальностью. (13.12.2016)  

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Две газовые турбины, предназначавшиеся для электростанции в Тамани, по данным агентства, переправлены на аннексированный полуостров. При этом в Siemens ранее исключали такую возможность.

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