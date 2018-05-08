Расследующий дела о насилии в США генпрокурор подал в отставку из-за обвинений в побоях

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман, расследующий дела о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, подал в отставку через несколько часов после того, как в журнале The New Yorker была опубликована статья, в которой четыре женщины обвинили его в избиениях. "За последние несколько часов в мой адрес были выдвинуты серьезные обвинения, которые я решительно отрицаю. Хотя эти обвинения не относятся к моей профессиональной этике и исполнению служебных обязанностей, они не позволяют мне эффективно возглавлять генпрокуратуру в это критически важное время", - заявил он в понедельник, 7 мая.
"Никогда никого не избивал"
Решение вступит в действие по окончанию рабочего дня 8 мая, указал далее 63-летний демократ. В опубликованном на его странице в Twitter заявлении он подчеркнул, что никогда никого не принуждал к сексу. "Эта черта, которую я бы никогда не переступил", - говорится в твите. По словам Шнейдермана, в интимных отношениях он "занимался ролевыми играми и другими видами секса по обоюдному согласию".
Отставки Шнейдермана спустя несколько часов после публикации в The New Yorker потребовали другие демократы штата Нью-Йорк, в том числе губернатор Эндрю Куомо и сенатор Кирстен Джиллибренд. "Никто не стоит превыше закона, включая наиболее высокопоставленного сотрудника органов юстиции штата Нью-Йорк", - заявил Куомо. Менее чем через час после этого заявления генпрокурор заявил о своей отставке.
Защитник движения #MeToo
В статье речь идет о четырех женщинах, с которыми у Шнейдермана в период с 2013 по 2017 год, как пишет журнал, были "романтические отношения или встречи", две из них раскрыли свои имена. Все из них утверждают, что подвергались физическому насилию со стороны Шнейдермана. В частности, он избивал их в постели, нередко в состоянии алкогольного опьянения, заявили собеседницы издания. Бывшие партнерши Шнейдермана познакомились друг с другом благодаря движению #MeToo.
Между тем подавший в отставку генпрокурор Нью-Йорка является одним из наиболее известных защитников этой кампании, именно он стал инициатором расследования в отношении Харви и Роберта Вайнштейнов. В феврале он подал гражданский иск в суд против братьев-продюсеров и кинокомпании Weinstein Company. Четырехмесячное расследование выявило "новые и вопиющие случаи сексуальных домогательств" со стороны Харви Вайнштейна, заявил Шнейдерман. В основу иска легли показания целого ряда работников компании, а также различные записи и электронные письма Weinstein Company.
В октябре 2017 года десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны одного из крупнейших голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейна. В их числе - актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь и Кейт Бекинсейл. В результате кинематографист был исключен из Гильдии продюсеров Америки, уволен из собственной компании Weinstein Company и выдворен из состава Американской киноакадемии, вручающей премию "Оскар".
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Не редкость в Голливуде
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#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют
Парламент и Минобороны Великобритании
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#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют
Насилие над беженцами
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#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют
Спорт и арт-сообщество
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#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют
А что в России?
История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать
Автор: Никита Баталов