 Расследующий дела о насилии в США генпрокурор подал в отставку из-за обвинений в побоях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2018
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Мир

Расследующий дела о насилии в США генпрокурор подал в отставку из-за обвинений в побоях

Генпрокурор штата Нью-Йорк, ранее предъявивший судебный иск Харви Вайнштейну, оставил пост после обвинений в избиениях женщин в постели.

Эрик Шнейдерман

Эрик Шнейдерман

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман, расследующий дела о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, подал в отставку через несколько часов после того, как в журнале The New Yorker была опубликована статья, в которой четыре женщины обвинили его в избиениях. "За последние несколько часов в мой адрес были выдвинуты серьезные обвинения, которые я решительно отрицаю. Хотя эти обвинения не относятся к моей профессиональной этике и исполнению служебных обязанностей, они не позволяют мне эффективно возглавлять генпрокуратуру в это критически важное время", - заявил он в понедельник, 7 мая.

"Никогда никого не избивал"

Решение вступит в действие по окончанию рабочего дня 8 мая, указал далее 63-летний демократ. В опубликованном на его странице в Twitter заявлении он подчеркнул, что никогда никого не принуждал к сексу. "Эта черта, которую я бы никогда не переступил", - говорится в твите. По словам Шнейдермана, в интимных отношениях он "занимался ролевыми играми и другими видами секса по обоюдному согласию".

Отставки Шнейдермана спустя несколько часов после публикации в The New Yorker потребовали другие демократы штата Нью-Йорк, в том числе губернатор Эндрю Куомо и сенатор Кирстен Джиллибренд. "Никто не стоит превыше закона, включая наиболее высокопоставленного сотрудника органов юстиции штата Нью-Йорк", - заявил Куомо. Менее чем через час после этого заявления генпрокурор заявил о своей отставке.

Защитник движения #MeToo

В статье речь идет о четырех женщинах, с которыми у Шнейдермана в период с 2013 по 2017 год, как пишет журнал, были "романтические отношения или встречи", две из них раскрыли свои имена. Все из них утверждают, что подвергались физическому насилию со стороны Шнейдермана. В частности, он избивал их в постели, нередко в состоянии алкогольного опьянения, заявили собеседницы издания. Бывшие партнерши Шнейдермана познакомились друг с другом благодаря движению #MeToo.

Контекст

Между тем подавший в отставку генпрокурор Нью-Йорка является одним из наиболее известных защитников этой кампании, именно он стал инициатором расследования в отношении Харви и Роберта Вайнштейнов. В феврале он подал гражданский иск в суд против братьев-продюсеров и кинокомпании Weinstein Company. Четырехмесячное расследование выявило "новые и вопиющие случаи сексуальных домогательств" со стороны Харви Вайнштейна, заявил Шнейдерман. В основу иска легли показания целого ряда работников компании, а также различные записи и электронные письма Weinstein Company.

В октябре 2017 года десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны одного из крупнейших голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейна. В их числе - актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь и Кейт Бекинсейл. В результате кинематографист был исключен из Гильдии продюсеров Америки, уволен из собственной компании Weinstein Company и выдворен из состава Американской киноакадемии, вручающей премию "Оскар".

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    Автор: Никита Баталов


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Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

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