Расследование DW: Самая дорогая вилла ФРГ принадлежит беглому украинцу

Сказать, что Villa Glory - раскошное имение, было бы слишком скромно. Glory в переводе с английского - это "слава" и "величие". Фотографии внутреннего убранства имения говорят об амбициях ее хозяина. "Словно на роскошной яхте, здесь были использованы лишь самые изысканные материалы высочайшего качества", - сказано в объявлениях на немецких порталах элитной недвижимости. Цена виллы - почти 13 миллионов евро. Люстры в стиле рококо венчают собой залитые светом залы, мраморный пол излучает атмосферу дворца итальянской знати.

Над интерьером, согласно объявлению о продаже, работал один из известнейших дизайнеров Мюнхена. Хотя во дворце, кроме подземного гаража, лишь два этажа, хозяин не пожалел денег на просторный лифт, отделанный элитными породами дерева. По претенциозности владелец этой виллы явно превзошел даже самого богатого из своих соседей в Гармиш-Партенкирхене - российского миллиардера Романа Абрамовича, которому принадлежит историческая вилла Leitenschlössl.

При этом собственник Villa Glory предпочитает оставаться в тени. Его фамилия даже не указана в реестре прав собственности. На то есть свои причины, как показало расследование DW.

Фото Villa Glory в объявлении на сайте агентства недвижимости Sotheby's International Realty

Скандальный младоолигарх

Покупая в июне 2010 года в живописном альпийском городке Гармиш-Партенкирхен земельный участок площадью в 3,7 тысяч квадратных метров, юный сын агробарона из Западной Украины имел большие планы: быть здесь дворцу его мечты. 3,3 миллиона евро заплатил за землю 28-летний богач. Его имя - Николай Гута - указано в договоре купли-продажи земли, который есть в распоряжении редакции.

В конце 2010 года, вскоре после покупки земли в Гармише, Николай Гута перенял руководство агрохолдингом "Мрия" (мечта в переводе с украинского. - Ред.), созданного его отцом Иваном. В тот момент казалось, что новый гендиректор холдинга олицетворял собой новое поколение менеджеров, которое понимало, как привлечь иностранный капитал для развития бизнеса и реализовать огромный потенциал украинских черноземов.

Блестящее развитие "Мрии"

Уже в 2011 году Гута вышел на международные рынки капитала. Спрос на выпущенные "Мрией" облигации на Франкфуртской бирже был немалый: до 2013 года юному агроменеджеру удалось привлечь 600 миллионов долларов. Инвесторы из стран еврозоны, где доходность гособлигаций из-за политики ЕЦБ упала практически до нуля, с большим энтузиазмом скупали облигации перспективного агрохолдинга, который обещал доходность в 9,5 процентов годовых.

Франкфуртская биржа

Чтобы подогреть аппетит инвесторов, менеджмент "Мрии" создавал картинку стремительного роста компании, арендуя все новые и новые посевные площади. В 2011 году земельный банк холдинга достиг около 300 тысяч гектаров.

Чтобы обрабатывать такие площади, понадобилось огромное количество техники. В этом увидели свой шанс заработать немецкие производители тракторов и комбайнов. При поддержке правительства Германии, которое предоставляло кредитные гарантии, немецкие банки выдали "Мрии" кредиты на закупку техники и оборудования в общей сложности на 75 миллионов евро.

Неожиданное банкротство "Мрии"

Летом 2014 года, словно гром среди ясного неба, шокирующая новость: холдинг объявляет дефолт. "Мрия" не смогла обслуживать долг в 1,3 миллиарда долларов. Когда кредиторы в срочном порядке взяли предприятие под контроль, всплыла информация о многомиллионных махинациях. Оказалось, что на протяжении многих лет холдинг не был прибыльным, а его отчетность постоянно фальсифицировалась.

Техника, которую "Мрия" закупала на немецкие кредиты, вскоре исчезла вместе с Николаем Гутой

"Холдинг регулярно получал платежи за товары, которых никогда не существовало. Менеджмент использовал часть предварительно выведенных из компании на Кипр средств для перекрестного финансирования, чтобы приукрашать отчетность. Так удавалось привлекать больше денег инвесторов", - рассказал в беседе с DW финансовый директор "Мрии" Тон Хулс. Он входит в команду специалистов, которой после банкротства холдинга кредиторы поручили управлять тем, что от него осталось.

Однако взыскивать с "Мрии" особо и нечего. Земля - лишь арендованная. Даже тракторы и комбайны испарились вместе с бывшим менеджментом холдинга еще до того, как новое руководство приступило к работе. Николай Гута вместе с семьей, как удалось выяснить DW, вскоре после объявления дефолта выехал в Швейцарию и с тех пор проживает в кантоне Обвальден. В Украине в отношении него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, Гуте грозит длительное тюремное заключение.

По информации кредиторов, он незаконно вывел из холдинга более 200 миллионов долларов, в том числе, вероятно, часть средств, привлеченных на бирже во Франкфурте. Схема простая, объясняет Тон Хулс: фирма на Британских Виргинских Островах получает деньги инвесторов и на часть средств покупает десятки офшорных компаний на Кипре. На это тратятся десятки миллионов долларов, хотя фирмы не владеют, условно говоря, ничем, кроме стола и двух стульев.

Деньги "Мрии", вероятно, в Гармише

Часть незаконно выведенных средств "Мрии" могла оказаться в Гармише, где строилась вилла Николая Гуты. Финансирование строительства, очевидно, организовывал Андрей Буряк, на тот момент финансовый директор холдинга.

Подписи Гуты и Буряка под под одним из договоров о финансировании виллы

Его подпись стоит под рядом кредитных договоров между офшорной фирмой Николая Гуты и кипрской Oihro Ventures Limited. Не Гута, а именно компания Oihro была внесена в реестр как собственница земельного участка и виллы в Гармиш-Партенкирхене.

Через эту кипрскую фирму, согласно копиям договоров, в Баварию были переправлены не менее 20 миллионов долларов. Деньги предоставлялись Oihro в виде кредита от компании Гуты на Британских Виргинских Островах. Именно Oihro оплачивала счета архитекторов и другие, связанные со строительством виллы расходы. Это подтверждается копиями документов, которые есть в распоряжении DW.

Нынешней владелицей Villa Glory в реестре прав собственности указана Zapatoustra Holdings Limited

На данный момент Villa Glory принадлежит жене Николая Гуты Виктории. Она является собственницей недвижимости через еще одну кипрскую фирму - Zapatoustra Holdings Limited. В данном случае следы также ведут к "Мрие": директором Zapatoustra, согласно реестру компаний Кипра, до сентября 2017 года был Сергей Мозиль, бывший юрист холдинга и доверенное лицо Гуты.

Виктория Гута стала собственницей виллы осенью прошлого года, вскоре после того, как ее мужу было отказано в предоставлении убежища в Швейцарии. Ранее соответствующие органы этой страны уже дали согласие на экстрадицию Гуты в Украину, это решение украинец безуспешно оспаривал в судах. Вскоре Федеральный административный суд Швейцарии окончательно решит судьбу Николая Гуты, вынеся решение о предоставлении убежища беглому бизнесмену. Если его ходатайство будет отклонено, Гуту передадут правоохранительным органам Украины. На фоне этих событий Гуты продают свою виллу в Гармише. Вероятно, собственники торопятся: недавно цена была снижена с 18 до 13 миллионов евро.

Бенефициаром Zapatoustra является Виктория Гута – жена беглого агробарона Николая Гуты

Немецкие налогоплательщики платят за роскошь

Денежные потоки вокруг Villa Glory до сих пор не были предметом интереса прокуратуры Мюнхена. Однако имуществом Гут в Германии вполне могло бы заинтересоваться федеральное правительство. В конце концов, как сообщил DW пресс-секретарь министерства экономики, из федерального бюджета немецким банкам были компенсированы 24 миллиона евро, потерянных из-за банкротства "Мрии".

Речь идет о невозвращенных кредитах на закупку сельхозтехники, которые выдавались под гарантии немецкого правительства. Такие гарантии предоставляются для поддержки немецких экспортеров. В случае "Мрии" должником является холдинг, а не его бывшие собственники, отмечают в министерстве. Тем не менее это не означает, что к Гуте не может быть претензий. "Вопрос финансовых претензий к Николаю Гуте должен рассматриваться в каждой ситуации отдельно", - указал пресс-секретарь министерства экономики в ответ на запрос DW.

Тем временем счет, который придется оплатить немецким налогоплательщикам, может и вырасти. Общая сумма гарантий немецкого правительства по кредитам "Мрии" составляет около 46 миллионов евро.

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