 Ракетные атаки по Сирии: одобрение и критика из Берлина | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 14.04.2018
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Германия

Ракетные атаки по Сирии: одобрение и критика из Берлина

В Берлине незамедлительно отреагировали на нанесение воздушных ударов по Сирии. Ангела Меркель одобрила действия западных союзников, однако ее позиции придерживаются не все партии Германии.

Ведомство федерального канцлера в Берлине

Ведомство федерального канцлера в Берлине

Германия не присоединилась к ракетным ударам по Сирии, которые США, Великобритания и Франция нанесли в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума. Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) не раз заявляла, что ФРГ не будет принимать участия в военных действиях в Сирии. Тем не менее, в заявлении, сделанном спустя несколько часов после воздушных ударов, Меркель подчеркнула, что Германия одобряет действия своих западных союзников. "Военная операция была необходима и уместна", - заявила канцлер в субботу, 14 апреля, в Берлине.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

По ее словам, принятые шаги должны "сохранить эффективность международного запрета на использование химического оружия и предостеречь сирийский режим от дальнейших нарушений". "Мы поддерживаем действия наших американских, британских и французских союзников, которые, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, взяли на себя ответственность подобным образом", - добавила Меркель. Она призвала противодействовать "эрозии Конвенции о химическом оружии" и подчеркнула, что "Германия одобряет все дипломатические шаги в этом направлении".

ХДС/ХСС и СвДП считают удары обоснованными

Позицию Меркель поддержал эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt), назвавший воздушные удары по режиму сирийского президента Башара Асада обоснованными. Свидетельства того, что правительство Сирии в борьбе с оппозиционными силами использует химическое оружие, являются ошеломляющими, отметил политик, поэтому ракетная атака западных союзников призвана "защитить сирийский народ".

Никола Бер

Никола Бер

Сходной позиции придерживается и Генеральный секретарь либеральной СвДП Никола Бер (Nicola Beer). По ее словам, США, Великобритания и Франция нанесли "ограниченный, хорошо рассчитанный военный удар, который должен показать Асаду и его союзникам, что химические атаки в отношении собственного народа не могут восприниматься как что-то должное". Вместе с тем Бер добавила, что воздушные атаки Запада не остановят войну. "Резню в Сирии способны прекратить лишь дипломатические шаги, которые  до настоящего времени, к сожалению, остаются пугающе безуспешными", - заявила лидер немецких либералов в интервью DW.

"Зеленые" требуют четких действий от ЕС

Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бэрбок (Annalena Baerbock) раскритиковала нанесение ударов по Сирии. "Насколько ужасны зверства сирийского режима и его союзников, настолько же ошибочна дальнейшая военная эскалация", - заявила лидер "зеленых". По ее словам, Запад должен действовать рассудительно и решительно, а возмездие не должно стать целью. "Помимо уголовного преследования военных преступников необходимо ужесточить экономические санкции", - считает Бэрбок.

Цели ракетных ударов США, Великобритании и Франции в Сирии: инфографика

Цели ракетных ударов США, Великобритании и Франции в Сирии

Сопредседатель "зеленых" потребовала от Европейского Союза дальнейших четких действий. По ее словам, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини должна созвать всех лидеров правительств и стран Евросоюза для выработки ясной стратегии. В том случае, если глава европейской дипломатии не пойдет на этот шаг, инициативу должна взять в свои руки Ангела Меркель, считает Бэрбок. "Евросоюзу необходимо созвать экстренное заседание Генеральной ассамблеи ООН", - заявила лидер "зеленых".

Контекст

В ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе президент Трамп объявил, что США совершили военный удар в Сирии. DW ведет хронику событий (время мск). (14.04.2018)

Утверждение России об инсценировке атаки является ложным, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, спецслужбы США уверены в вине Сирии. (14.04.2018)

ФРГ не будет играть активную роль в военной акции США в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, заявил DW координатор ФРГ по межатлантическому сотрудничеству. (12.04.2018)

Европейские лидеры разочарованы реакцией России на американский проект резолюции. В свою очередь резолюция, предложенная Москвой, не получила требуемой поддержки. (10.04.2018)

Левая партия критикует удары по Сирии

Оппозиционная Левая партия также резко осудила воздушные атаки по Сирии. Глава парламентской фракции левых Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) в интервью DW назвал нанесение ракетных ударов "нарушением международного права - вне зависимости от того, что произошло раньше". По его словам, для подобных действий нет "правовых оснований - и именно этим фактом должно руководствоваться федеральное правительство при принятии политических решений".

По мнению Барча, военные результаты ударов по Сирии весьма сомнительны, в то время как последствия этого шага могут оказаться катастрофическими для ситуации в регионе. "Пусть кто-то объяснит мне, чего удастся достичь с помощью этих ударов. Они лишь привели к тому, что спираль эскалации закрутилась еще туже и опасность войны возросла", - отметил политик. Он потребовал от федерального правительства принять меры по "сдерживанию всех сторон и настаивать на последовательном соблюдении международного права".

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


 
Смотреть видео 02:11

Удары по Сирии: как это было

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Удары по Сирии: как это было  

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Что известно о химатаке в сирийской Думе  

Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США  

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