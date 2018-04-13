Ракетные атаки по Сирии: одобрение и критика из Берлина

Германия не присоединилась к ракетным ударам по Сирии, которые США, Великобритания и Франция нанесли в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума. Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) не раз заявляла, что ФРГ не будет принимать участия в военных действиях в Сирии. Тем не менее, в заявлении, сделанном спустя несколько часов после воздушных ударов, Меркель подчеркнула, что Германия одобряет действия своих западных союзников. "Военная операция была необходима и уместна", - заявила канцлер в субботу, 14 апреля, в Берлине.

Ангела Меркель

По ее словам, принятые шаги должны "сохранить эффективность международного запрета на использование химического оружия и предостеречь сирийский режим от дальнейших нарушений". "Мы поддерживаем действия наших американских, британских и французских союзников, которые, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, взяли на себя ответственность подобным образом", - добавила Меркель. Она призвала противодействовать "эрозии Конвенции о химическом оружии" и подчеркнула, что "Германия одобряет все дипломатические шаги в этом направлении".

ХДС/ХСС и СвДП считают удары обоснованными

Позицию Меркель поддержал эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt), назвавший воздушные удары по режиму сирийского президента Башара Асада обоснованными. Свидетельства того, что правительство Сирии в борьбе с оппозиционными силами использует химическое оружие, являются ошеломляющими, отметил политик, поэтому ракетная атака западных союзников призвана "защитить сирийский народ".

Никола Бер

Сходной позиции придерживается и Генеральный секретарь либеральной СвДП Никола Бер (Nicola Beer). По ее словам, США, Великобритания и Франция нанесли "ограниченный, хорошо рассчитанный военный удар, который должен показать Асаду и его союзникам, что химические атаки в отношении собственного народа не могут восприниматься как что-то должное". Вместе с тем Бер добавила, что воздушные атаки Запада не остановят войну. "Резню в Сирии способны прекратить лишь дипломатические шаги, которые до настоящего времени, к сожалению, остаются пугающе безуспешными", - заявила лидер немецких либералов в интервью DW.

"Зеленые" требуют четких действий от ЕС

Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бэрбок (Annalena Baerbock) раскритиковала нанесение ударов по Сирии. "Насколько ужасны зверства сирийского режима и его союзников, настолько же ошибочна дальнейшая военная эскалация", - заявила лидер "зеленых". По ее словам, Запад должен действовать рассудительно и решительно, а возмездие не должно стать целью. "Помимо уголовного преследования военных преступников необходимо ужесточить экономические санкции", - считает Бэрбок.

Цели ракетных ударов США, Великобритании и Франции в Сирии

Сопредседатель "зеленых" потребовала от Европейского Союза дальнейших четких действий. По ее словам, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини должна созвать всех лидеров правительств и стран Евросоюза для выработки ясной стратегии. В том случае, если глава европейской дипломатии не пойдет на этот шаг, инициативу должна взять в свои руки Ангела Меркель, считает Бэрбок. "Евросоюзу необходимо созвать экстренное заседание Генеральной ассамблеи ООН", - заявила лидер "зеленых".

Левая партия критикует удары по Сирии

Оппозиционная Левая партия также резко осудила воздушные атаки по Сирии. Глава парламентской фракции левых Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) в интервью DW назвал нанесение ракетных ударов "нарушением международного права - вне зависимости от того, что произошло раньше". По его словам, для подобных действий нет "правовых оснований - и именно этим фактом должно руководствоваться федеральное правительство при принятии политических решений".

По мнению Барча, военные результаты ударов по Сирии весьма сомнительны, в то время как последствия этого шага могут оказаться катастрофическими для ситуации в регионе. "Пусть кто-то объяснит мне, чего удастся достичь с помощью этих ударов. Они лишь привели к тому, что спираль эскалации закрутилась еще туже и опасность войны возросла", - отметил политик. Он потребовал от федерального правительства принять меры по "сдерживанию всех сторон и настаивать на последовательном соблюдении международного права".

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