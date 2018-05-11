Разведки ФРГ и Великобритании опасаются новых "гибридных атак" России

Главы германской и британской разведок, а также заместитель генерального секретаря НАТО предостерегли от новых "гибридных атак" России. Некоторые страны до сих пор применяют "методы гибридных операций или так называемых активных мер, которые они использовали во времена холодной войны", заявил в понедельник, 14 мая, глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) на открытии 15-го международного симпозиума "Гибридные угрозы - совместный ответ" в Берлине.

"На нас до сих пор лежит отпечаток, оставленный после окончания холодной войны", - отметил Масен. "Угрозы, которые мы сегодня называем гибридными, были в военное время и во времена холодной войны, главным образом известны, и внимание общественности к ним привлекалось", - добавил он. После 1990 года в Европе рассчитывали на мирное будущее, полагая, что наихудшие главы истории остались позади, но в последние годы ситуация с безопасностью сильно изменилась, и "следует учесть, что идеалистические представления не оправдались", резюмировал Масен.

Он призвал европейцев проявлять бдительность, а власти стран Европы - привлекать больше внимания к теме гибридных атак. В то же время Ханс-Георг Масен не назвал государств, от которых, по его мнению, могут исходить такие угрозы. Ранее в эфире немецкого телеканала ARD Масен отметил, что в последние годы выросло число кибератак, так как "иностранные спецслужбы поняли, что киберпространство - проверенное поле" для шпионажа, саботажа, кампаний по оказания влияния и других подобных действий.

Замгенсека НАТО: "Пропаганда и кибератаки дешевле танков и ракет"

Глава британской службы безопасности MI5 Эндрю Паркер в свою очередь, выступая на симпозиуме в Берлине, обвинил Россию в распространении дезинформации в интернете, а также в шпионаже по "новым и старым методам", в массированных кибератаках, военном насилии и криминальных действиях. "Это то, что мы сегодня подразумеваем под гибридными угрозами", - пояснил Паркер. Он назвал поведение Москвы неприемлемым, хотя и отметил, что Лондон не хочет обострения и без того напряженных отношений с Россией.



С аналогичными обвинениями в адрес РФ выступил и заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен (Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven), отвечающий за разведку и безопасность. По его мнению, Россия стремится вернуть себе утраченный статус "великой державы", делая при этом ставку на "гибридные средства", так как "пропаганда и кибератаки дешевле танков и ракет".

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