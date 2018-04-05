 Рада утвердила в первом чтении законопроект о нацбезопасности | Новости из Германии об Украине | DW | 05.04.2018
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Украина

Рада утвердила в первом чтении законопроект о нацбезопасности

Новый закон о национальной безопасности должен внедрить в Украине стандарты НАТО.

Заседание Верховной рады

Заседание Верховной рады

Верховная рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона о национальной безопасности. Соответствующее решение поддержали на пленарном заседании в четверг, 5 апреля, 265 депутатов.

Контекст

Россия не желает выполнять минские соглашения. Она стремится расшатать безопасность и усилить нестабильность на Украине и во всей Европе, говорится в проекте доклада ПАСЕ. (22.06.2016)

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины Климпуш-Цинцадзе в программе Conflict Zone объяснила DW, почему не выполняется политическая часть минских соглашений. (10.07.2017)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) Александр Турчинов, представляя законопроект, заявил, что документ проработали во взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США, а его принятие должно стать значительным шагом на пути внедрения в Украине стандартов Североатлантического альянса.

"В целом законопроект реализует идеи, которые заложены в документах стратегического планирования, принятых в 2015-2016 годах, в частности в Стратегическом оборонном бюллетене. С его принятием вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны согласно нормам и стандартам Европейского Союза и НАТО", - указал секретарь СНБУ.

По предложению Турчинова, уже в редакции первого чтения в законопроекте учтено, что Верховная рада будет осуществлять контроль над Службой безопасности Украины.

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