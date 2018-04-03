 Рада сохранила контроль над доходами украинских борцов с коррупцией | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Рада сохранила контроль над доходами украинских борцов с коррупцией

Парламент Украины отклонил законопроект, отменявший е-декларирование доходов для активистов-антикоррупционеров. НПО считают, что власти запустили план по подавлению гражданской активности.

Symbolbild Parlament Kiew Ukraine (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Sergii Kharchenko)

Отмена обязательной подачи электронных деклараций о доходах для общественных активистов, занимающихся антикоррупционной борьбой в Украине, так и не состоялась. Несмотря на слова президента Порошенко, обещавшего международным партнерам как можно скорее решить этот вопрос, Верховная рада, во вторник, 3 марта, так и не смогла одобрить ни соответствующий президентский законопроект, ни альтернативные депутатские.

Спикер парламента Андрей Парубий более десяти раз ставил их на голосование, но депутаты даже не захотели вернуть документы на доработку, а просто отклонили. "Это один из тех дней, когда мне стыдно за нашу работу. Это полное несоответствие того, о чем мы говорим, с тем, что делаем", - разочарованно подытожил Парубий итоги голосования.

"Иностранные агенты" по-украински

Большинство общественных активистов считает, что таким образом депутаты мстят им за громкие антикоррупционные расследования и обнародование информации об незаконных доходах политиков и чиновников. "Мы идем по пути России. Это декларирование является калькой российского закона "об иностранных агентах", - считает представитель Центра противодействия коррупции Александра Устинова. По ее словам, на это четко указывает определение субъекта е-декларирования - общественные организации и физические лица, получающие международную техническую помощь.

Человек держит в руках чемодан с пачками денег

Активисты полагают, что депутаты Рады мстят им за громкие антикоррупционные расследования

"Карманные общественные организации, получающие деньги украинских налогоплательщиков из госбюджета, не подпадают под е-декларирование. Это давление именно на тех, кто донимает власть", - убеждена Устинова. При этом общественные активисты считают, что в Раде власти снова разыграли фарс.

"Все заявления президента, что они изо всех сил стараются отменить или отсрочить е-декларирования для активистов - это очковтирательство западным партнерам. После 1 апреля все это не имеет значения, потому что все активисты уже подали декларации", - указывает глава антикоррупционной организации State Watch Глеб Каневский.

"Циничная игра Порошенко"

С этим соглашается и член парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, депутат Сергей Лещенко. "Циничная игра Порошенко. Евросоюзу он говорит о желании отменить е-декларации, а его фракция не дает 70 процентов голосов. Жажда мести затмила разум. Путинскими методами Порошенко разрушает отношения Украины с партнерами на Западе", - написал Лещенко в Twitter.

Сергей Лещенко

Сергей Лещенко

На момент написания материала еще не было официальной реакции США и ЕС на итоги голосования в Раде. За несколько дней до этого еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан подчеркивал, что официальный Киев должен безотлагательно отменить обязательную подачу е-деклараций общественными активистами, чтобы гражданское общество играло свою роль как орган контроля. "Делать мишенью гражданское общество - это просто неприемлемо", - отметил еврокомиссар, выступая 22 марта в Европарламенте.

Однако, похоже, украинские власти так и не прислушались к его предостережениям. "Депутаты собственную месть поставили выше интересов страны. Надеюсь, что международные партнеры расценят это как незрелость украинской власти, а не как незрелость украинского государства в целом, и сделают выводы", - указывает исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Активисты-антикоррупционеры опасаются репрессий

Между тем активисты-антикоррупционеры до 1 апреля уже подали свои е-декларации и теперь опасаются репрессий и давления со стороны властей. Они убеждены, что сначала давление почувствуют общественники-борцы с коррупцией в регионах, поскольку там они наименее защищены. Кроме этого, уже сейчас активисты заявляют, что началась кампания по их дискредитации.

Контекст

Первое электронное декларирование имущества чиновниками повергло украинцев в шок от увиденного в декларациях "слуг народа", считает журналист Сергей Руденко. Комментарий специально для DW. (31.10.2016)

Антикоррупционные потуги новой украинской власти поставлены под сомнение срывом декларирования имущества чиновниками. О причинах и следствиях - журналист Сергей Руденко специально для DW. (31.03.2017)

Учитывая масштабы всплывших богатств, многим чиновникам на Украине может грозить уголовная ответственность. Но уделить внимание всем антикоррупционные органы не смогут. (03.11.2016)

В ходе электронного декларирования чиновники и политики показали свою элитную недвижимость, крупные доходы, дорогие авто, драгоценности. Ждать ли теперь новых радикальных изменений на Украине? (31.10.2016)

В частности, Глеб Каневский рассказывает, что сразу после подачи декларации в СМИ появилась информация о наличии у него большого количества квартир. Председателя правления Центра противодействия коррупции обвинили через СМИ в получении завышенной зарплаты.

"Это стратегический план власти по подавлению гражданского общества в Украине. Он успешно реализуется. Следующим шагом, думаю, будет введение ограничений на получение грантов, в том числе на мониторинг деятельности власти, государственных закупок и т.п. Дискредитационная машина заработала на полную", - считает Каневский.

С мыслью о европейских налогоплательщиках

Но у депутатов Рады другое мнение на сей счет. "Пусть декларируют. Им печет глаз мой дом? Пусть посмотрят на свои декларации. Я сирота по сравнению с антикорупционерами. У меня зарплата 250 тысяч в год, у них - миллионы. Что это за борьба с коррупцией, за которую столько платят? Всегда это называлось - предатели, агенты влияния", - заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя журналистам позицию депутатов.

Вместе с тем представитель президента в Верховной Раде, член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко пообещала разработать новый законопроект об отмене е-деклараций для антикоррупционных общественных организаций. По ее словам, для этого будет создана рабочая группа при президенте. Документ будет предусматривать отмену е-декларирования для общественных активистов, однако вместо нее введет "прозрачную отчетность" для общественных организаций. "Европейские налогоплательщики заинтересованы, чтобы их деньги были защищены", - резюмировала Луценко.

Смотрите также:

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Machtkampf in der Ostukraine.

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кто и кому сыплет соль на раны в Луганске

    Кремль пока отказывается комментировать сообщения о борьбе за власть между сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неспроста.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Захарченко Киев "Малороссией" пугал

    Глава самопровозглашенной "ДНР" Захарченко объявил о создании вместо Украины нового государства - "Малороссии" со столицей в Донецке.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тайна переписки Суркова

    Владислав Сурков не пользуется электронной почтой, заявили в Кремле в ответ на обнародованную хакерами переписку помощника президента РФ о "плане дестабилизации Украины". Сергей Елкин о том, как происходило похищение.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Панамские досье", или Что общего у Путина, Алиева и Порошенко

    У лидеров России, Азербайджана и Украины разные взляды на политику. Но, видимо, не на распоряжение финансами. О некоторых "героях" офшорного скандала.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинский ответ на российский запрет

    Киев принял аналогичные меры в отношении Москвы и остановил транзит российских грузовиков через Украину.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:07

Электронное декларирование на Украине: довольны ли в ЕС?

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Антикоррупционные экскурсии: новое развлечение для киевлян  

Электронное декларирование на Украине: довольны ли в ЕС?  

На Украине госслужащие сдали декларации о доходах  

Также по теме

Ukraine Aktivisten protestieren gegen illegale Verfolgung von Anti-Korruptions-Funtionären

Комментарий: Кто и зачем дискредитирует антикоррупционеров в Украине 18.08.2017

Хочет того Петр Порошенко или нет, но дело антикоррупционера Виталия Шабунина стало демонстрацией того, как украинские власти пытаются свести счеты с неугодными, считает Сергей Руденко.

Самые читаемые сегодня

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Министр обороны Великобритании назвал поддержку ЕС "лучшим ответом" Кремлю  

Комментарий: Магомедовы пойдут по пути ЮКОС?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно