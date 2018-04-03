Рада сохранила контроль над доходами украинских борцов с коррупцией

Отмена обязательной подачи электронных деклараций о доходах для общественных активистов, занимающихся антикоррупционной борьбой в Украине, так и не состоялась. Несмотря на слова президента Порошенко, обещавшего международным партнерам как можно скорее решить этот вопрос, Верховная рада, во вторник, 3 марта, так и не смогла одобрить ни соответствующий президентский законопроект, ни альтернативные депутатские.

Спикер парламента Андрей Парубий более десяти раз ставил их на голосование, но депутаты даже не захотели вернуть документы на доработку, а просто отклонили. "Это один из тех дней, когда мне стыдно за нашу работу. Это полное несоответствие того, о чем мы говорим, с тем, что делаем", - разочарованно подытожил Парубий итоги голосования.

"Иностранные агенты" по-украински

Большинство общественных активистов считает, что таким образом депутаты мстят им за громкие антикоррупционные расследования и обнародование информации об незаконных доходах политиков и чиновников. "Мы идем по пути России. Это декларирование является калькой российского закона "об иностранных агентах", - считает представитель Центра противодействия коррупции Александра Устинова. По ее словам, на это четко указывает определение субъекта е-декларирования - общественные организации и физические лица, получающие международную техническую помощь.

Активисты полагают, что депутаты Рады мстят им за громкие антикоррупционные расследования

"Карманные общественные организации, получающие деньги украинских налогоплательщиков из госбюджета, не подпадают под е-декларирование. Это давление именно на тех, кто донимает власть", - убеждена Устинова. При этом общественные активисты считают, что в Раде власти снова разыграли фарс.

"Все заявления президента, что они изо всех сил стараются отменить или отсрочить е-декларирования для активистов - это очковтирательство западным партнерам. После 1 апреля все это не имеет значения, потому что все активисты уже подали декларации", - указывает глава антикоррупционной организации State Watch Глеб Каневский.

"Циничная игра Порошенко"

С этим соглашается и член парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, депутат Сергей Лещенко. "Циничная игра Порошенко. Евросоюзу он говорит о желании отменить е-декларации, а его фракция не дает 70 процентов голосов. Жажда мести затмила разум. Путинскими методами Порошенко разрушает отношения Украины с партнерами на Западе", - написал Лещенко в Twitter.

Сергей Лещенко

На момент написания материала еще не было официальной реакции США и ЕС на итоги голосования в Раде. За несколько дней до этого еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан подчеркивал, что официальный Киев должен безотлагательно отменить обязательную подачу е-деклараций общественными активистами, чтобы гражданское общество играло свою роль как орган контроля. "Делать мишенью гражданское общество - это просто неприемлемо", - отметил еврокомиссар, выступая 22 марта в Европарламенте.

Однако, похоже, украинские власти так и не прислушались к его предостережениям. "Депутаты собственную месть поставили выше интересов страны. Надеюсь, что международные партнеры расценят это как незрелость украинской власти, а не как незрелость украинского государства в целом, и сделают выводы", - указывает исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Активисты-антикоррупционеры опасаются репрессий

Между тем активисты-антикоррупционеры до 1 апреля уже подали свои е-декларации и теперь опасаются репрессий и давления со стороны властей. Они убеждены, что сначала давление почувствуют общественники-борцы с коррупцией в регионах, поскольку там они наименее защищены. Кроме этого, уже сейчас активисты заявляют, что началась кампания по их дискредитации.

В частности, Глеб Каневский рассказывает, что сразу после подачи декларации в СМИ появилась информация о наличии у него большого количества квартир. Председателя правления Центра противодействия коррупции обвинили через СМИ в получении завышенной зарплаты.

"Это стратегический план власти по подавлению гражданского общества в Украине. Он успешно реализуется. Следующим шагом, думаю, будет введение ограничений на получение грантов, в том числе на мониторинг деятельности власти, государственных закупок и т.п. Дискредитационная машина заработала на полную", - считает Каневский.

С мыслью о европейских налогоплательщиках

Но у депутатов Рады другое мнение на сей счет. "Пусть декларируют. Им печет глаз мой дом? Пусть посмотрят на свои декларации. Я сирота по сравнению с антикорупционерами. У меня зарплата 250 тысяч в год, у них - миллионы. Что это за борьба с коррупцией, за которую столько платят? Всегда это называлось - предатели, агенты влияния", - заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя журналистам позицию депутатов.

Вместе с тем представитель президента в Верховной Раде, член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко пообещала разработать новый законопроект об отмене е-деклараций для антикоррупционных общественных организаций. По ее словам, для этого будет создана рабочая группа при президенте. Документ будет предусматривать отмену е-декларирования для общественных активистов, однако вместо нее введет "прозрачную отчетность" для общественных организаций. "Европейские налогоплательщики заинтересованы, чтобы их деньги были защищены", - резюмировала Луценко.

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