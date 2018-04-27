Пятый в команде Beatles

Неоспоримым "пятым битлом" может по праву считаться немец по имени Клаус Форман (Klaus Voormann). 29 апреля ему исполнилось 80 лет. Возможно, вы никогда не слышали это имя, тем не менее, уже знакомы с ним человеком, во всяком случае, заочно, если видели, как выглядит альбом "Revolver". Обложку этого легендарного альбома оформил Клаус Форман. И это не единственный его личный вклад в историю поп-культуры. Он никогда не купался в лучах славы, но за кулисами шоу-бизнеса был своим, соавтором, соратником и другом титанов формата Рэнди Ньюмана, Лу Рида, Гарри Нильсона, Б.Б. Кинга и, разумеется, The Beatles.
Во всех музыкальных энциклопедиях Клаус Форман упоминается как близкий друг "битлов" и самый влиятельный человек гамбургского этапа их биографии. Все верно, но за фактом пропадает живой человек. А он, оказывается, невероятно обаятелен, феноменально скромен и до сих пор не исчерпал свой креативный потенциал.
Богемные образцы
Знакомство Клауса и The Beatles состоялось в 1960 году. Малоизвестная еще за пределами Ливерпуля команда в составе Пола, Джона, Джорджа, Стю и ангажированного на турне ударника Пита Беста играла концерты в Гамбурге. И вот как раз в тот самый день, когда будущие знаменитости стояли на сцене ныне легендарного клуба "Kaiserkeller" в гамбургском квартале красных фонарей, мимо проходил Клаус, в ту пору 22-летний студент художественного колледжа. Из клуба доносился громкий и напористый бит. Клаус остановился, прислушался и, заинтригованный, зашел посмотреть. До того он слушал только джаз, и первое знакомство с рок-н-роллом поразило его. На следующий концерт The Beatles Клаус привел своих гамбургских друзей-фотографов Астрид Кирххер (Astrid Kirchherr) и Юргена Фолмера (Jürgen Vollmer), которые учились вместе с ним в Школе дизайна. Появление богемной троицы среди завсегдатаев в черных кожаных куртках, сапогах с заостренными носами и с напомаженными чубами не осталось незамеченным.
Клаус Форман в юные годы
Пол Маккартни вспоминает: "Я до сих пор вижу, как они профланировали через зал, послушали, как мы играем, и приземлились у стойки. Они выглядели невероятно стильно и очень загадочно".
Замшевые пиджаки и длинные черные шарфы ручной работы Астрид выдавали в таинственных незнакомцах приверженцев французского экзистенциализма, кем они и были по моде того времени. "Битлы" понравились богемной троице, богемная троица понравилась "битлам". Ливерпульцы переняли у своих новых друзей их стиль, включая прическу "под горшок", под которой Клаус скрывал свои оттопыренные уши. Потом они вернулись в Англию. Вскоре через Ла-Манш последовал и Клаус.
В коммуналке с битлами
В Лондоне Клаус поселился в квартире у Джорджа Харрисона и Ринго Старра, из которой съехали к своим тогдашним подругам Маккартни и Леннон. А потом Джон попросил Клауса оформить обложку для альбома "Revolver". Так появился легендарный коллаж, за который Клаус Форман в 1966 году получил приз Grammy, став первым немцем, удостоившимся такой награды в категории Best Album Cover. А всего на его счету около сотни значимых обложек для альбомов различных музыкантов и групп.
В Лондоне Клаус начал играть на бас-гитаре и выступал с Manfred Men и Plastic Ono Band, а также с Рэнди Ньюманом, Лу Ридом, Гарри Нильсоном, Б. Б. Кингом, а также с "битлами". Когда вышел альбом "Walls and Bridges" Леннона спросили, кто стоял на басах, и Джон ответил с сильным немецким акцентом: "Клаус Форман. Мы все знаем Клауса, ja". Сам Форман В 1971 году переехал в Лос-Анджелес, потом вернулся в Германию и сегодня живет в пригороде Мюнхена.
Всем нужен Клаус
Тесные связи с друзьями и приятелями, имена которых сегодня вызывают благоговейную дрожь, не ослабели со временем. Ради Клауса двери своих домов и своего прошлого гостеприимно открыли для немецкого кинодокументалиста Пол Макартни, Ринго Старр, Карли Саймон, Ричард Перри, Твигги, другие легендарные личности шоу-бизнеса. Присутствующий при разговорах Форман по привычке скромно держался на вторых ролях, но его обаяние окрашивало звездный парад в восхитительно интимные полутона.
Клаус Форман говорит, что никогда не искал заказов. К нему приходят люди и спрашивают: "Слушай, Клаус, сделай плакат для Вуди Аллена". И он закручивает кларнет элегантным узлом.
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Автор: Элла Володина