Пятница, 13-е: чего боятся немцы

Существует даже специальный термин, которым обозначают страх перед цифрой 13: трискайдекафобия. В России и в большинстве стран Западной Европы тринадцатое число вызывает особенные страхи, если приходится на пятницу.

Почему именно на пятницу? По этому поводу существуют разные мнения. Одна из гипотез: именно в пятницу Адам и Ева вкусили в раю от запретного плода и узнали первородный грех. За это, мол, человечество до сих пор и расплачивается. И умерли Адам и Ева, кстати говоря, тоже в пятницу.

Проклятие Тамплиеров

Но все равно подвести, так сказать, теологическую "базу" здесь не удается: в Книге Бытия ничего не сказано о том, что днем первородного греха была именно пятница. Тем не менее, легенда о приносящей несчастье пятнице продолжает жить.

Встретить трубочиста - к счастью!

Еще древние римляне считали "чертову дюжину" символом смерти, разрушений и несчастий. Но самой убедительной с исторической точки зрения выглядит версия о происхождении дурной славы злополучного дня, связанная с событиями 13 октября 1307 года. Именно тогда - в пятницу 13-го - при поддержке короля Франции Филиппа IV Красивого Папа Римский Климент V, давно мечтавший заполучить богатства ордена Тамплиеров и уничтожить вольных каменщиков, устроил настоящую бойню. Множество рыцарей ордена были схвачены, обвинены в ереси, сожжены или замучены.

Как избавиться от нежеланного гостя?

Стоит отметить, что в последнее время все больше немцев верят не только в "пятницу, 13-е", но и вообще в приметы. Каждому ребенку в Германии известно, что, если на улице пройти под приставной лестницей, это сулит несчастье. Даже тот, кто говорит, что не верит ни в какие приметы и прочие глупости, предпочитает обойти опасное место стороной. Так, на всякий случай. Вдруг даже глупые суеверия имеют под собой реальную основу?

Четырехлистник клевера приносит счастье

Социологический институт в Алленсбахе в свое время провел исследование на тему суеверий. Сотрудниками института были опрошены более 1000 граждан страны. В результате выяснилось, что почти каждый второй немец верит в то, что четырехлистник и падающая звезда приносят счастье.

28 процентов немцев боятся цифры "13". Хотя и это коварное число иногда приносит пользу. Как, например, можно отвадить нежеланного гостя? Достаточно сказать: "Видишь ли, любезный, если ты придешь, то нас будет уже 13", и суеверному гостю ничего больше не останется, как отказаться от визита.

Одиннадцать, двенадцать, четырнадцать…

Как выяснилось, немцы очень боятся черных кошек. Также часто в качестве символа приближающегося несчастья в числе страхов фигурируют кукушки, которые не ко времени кукуют, ласточкины гнезда, свитые неразумными птицами под крышей дома, и даже паук, увиденный утром.

И все же "первым по популярности" суеверием, причем не только в Германии, можно считать число "13". Как показывают социологические опросы, каждый пятый европеец боится этой цифры. В Англии (как, впрочем, и в США, и в Канаде) часто вообще отсутствует 13-й этаж, да и дом под номером 13 вы тоже вряд ли найдете.

Устроители автогонок "Формула-1" решили тоже не гневить судьбу и с некоторых пор отказались от болидов с тринадцатым номером. Во многих авиакомпаниях нет ни 13-х рейсов, ни 13-х рядов, а в отелях отсутствуют 13-е номера. Утверждают даже, что британские хирурги отменяют половину операций, назначенных на пятницу, 13-е.