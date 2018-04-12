 Пятница, 13-е: чего боятся немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.04.2018
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Культура и стиль жизни

Пятница, 13-е: чего боятся немцы

Жители Германии довольно суеверны. Многие избегают встреч с черными кошками и ни в коем случае не согласятся начать какое-либо важное дело в пятницу, 13-го...

Черная кошка

Существует даже специальный термин, которым обозначают страх перед цифрой 13: трискайдекафобия. В России и в большинстве стран Западной Европы тринадцатое число вызывает особенные страхи, если приходится на пятницу.

Почему именно на пятницу? По этому поводу существуют разные мнения. Одна из гипотез: именно в пятницу Адам и Ева вкусили в раю от запретного плода и узнали первородный грех. За это, мол, человечество до сих пор и расплачивается. И умерли Адам и Ева, кстати говоря, тоже в пятницу.

Проклятие Тамплиеров

Но все равно подвести, так сказать, теологическую "базу" здесь не удается: в Книге Бытия ничего не сказано о том, что днем первородного греха была именно пятница. Тем не менее, легенда о приносящей несчастье пятнице продолжает жить.

Трубочист

Встретить трубочиста - к счастью!

Еще древние римляне считали "чертову дюжину" символом смерти, разрушений и несчастий. Но самой убедительной с исторической точки зрения выглядит версия о происхождении дурной славы злополучного дня, связанная с событиями 13 октября 1307 года. Именно тогда - в пятницу 13-го - при поддержке короля Франции Филиппа IV Красивого Папа Римский Климент V, давно мечтавший заполучить богатства ордена Тамплиеров и уничтожить вольных каменщиков, устроил настоящую бойню. Множество рыцарей ордена были схвачены, обвинены в ереси, сожжены или замучены.

Как избавиться от нежеланного гостя?

Стоит отметить, что в последнее время все больше немцев верят не только в "пятницу, 13-е", но и вообще в приметы. Каждому ребенку в Германии известно, что, если на улице пройти под приставной лестницей, это сулит несчастье. Даже тот, кто говорит, что не верит ни в какие приметы и прочие глупости, предпочитает обойти опасное место стороной. Так, на всякий случай. Вдруг даже глупые суеверия имеют под собой реальную основу?

Четырехлистник клевера приносит счастье

Четырехлистник клевера приносит счастье

Социологический институт в Алленсбахе в свое время провел исследование на тему суеверий. Сотрудниками института были опрошены более 1000 граждан страны. В результате выяснилось, что почти каждый второй немец верит в то, что четырехлистник и падающая звезда приносят счастье.

28 процентов немцев боятся цифры "13". Хотя и это коварное число иногда приносит пользу. Как, например, можно отвадить нежеланного гостя? Достаточно сказать: "Видишь ли, любезный, если ты придешь, то нас будет уже 13", и суеверному гостю ничего больше не останется, как отказаться от визита.

Контекст

Несколько лет назад в Германии нашли старинную рукопись, в которой описаны загадочные природные феномены, катастрофы и знамения. DW знакомит вас с этими ужасами.

Почему число 13 именуют "чертовой дюжиной"? Отчего мы напрягаемся, когда дорогу перебегает черная кошка? Ответы на эти вопросы дает выставка "Суеверия". (23.08.2012)

Психологи из Кельнского университета пришли к выводу, что взятый с собой талисман или выполненный ритуал помогают добиться поставленной цели. Степень суеверности европейцев во многом зависит от страны проживания. (21.06.2010)

Одиннадцать, двенадцать, четырнадцать…

Как выяснилось, немцы очень боятся черных кошек. Также часто в качестве символа приближающегося несчастья в числе страхов фигурируют кукушки, которые не ко времени кукуют, ласточкины гнезда, свитые неразумными птицами под крышей дома, и даже паук, увиденный утром.

И все же "первым по популярности" суеверием, причем не только в Германии, можно считать число "13". Как показывают социологические опросы, каждый пятый европеец боится этой цифры. В Англии (как, впрочем, и в США, и в Канаде) часто вообще отсутствует 13-й этаж, да и дом под номером 13 вы тоже вряд ли найдете.

Устроители автогонок "Формула-1" решили тоже не гневить судьбу и с некоторых пор отказались от болидов с тринадцатым номером. Во многих авиакомпаниях нет ни 13-х рейсов, ни 13-х рядов, а в отелях отсутствуют 13-е номера. Утверждают даже, что британские хирурги отменяют половину операций, назначенных на пятницу, 13-е.

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