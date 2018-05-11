Пхеньян назвал дату закрытия ядерного полигона

Власти КНДР намерены закрыть свой ядерный полигон еще до встречи своего лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Полигон Пунгери, который располагается на северо-востоке страны, будет после торжественной церемонии закрыт в промежуток между 23 и 25 мая. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает южнокорейское информагентство Йонап. Встреча Трампа и Кима назначена на 12 июня. Она должна состояться в Сингапуре.

О закрытии полигона власти КНДР объявили еще в конце апреля во время саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, не назвав конкретный срок. На церемонию закрытия пригласят журналистов только из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи.

Пока неясно, будет ли закрытие полигона только символическим. Как установили китайские геологи, во время более ранних подземных ядерных испытаний полигон был поврежден и сейчас невозможен для эксплуатации. Эксперты не исключают, что уровень радиации в районе полигона сильно повышен.

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