 Пучдемон решил не баллотироваться в премьеры Каталонии | Новости из Германии о Европе | DW | 10.05.2018
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Европа

Пучдемон решил не баллотироваться в премьеры Каталонии

Вот уже пять месяцев каталонский парламент не может избрать премьера. Политический кризис может разрешиться благодаря решению Пучдемона не выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Карлес Пучдемон (фото из архива)

Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон в четверг, 10 мая, объявил, что не будет баллотироваться на должность премьер-министра автономии. Кроме того, Пучдемон назвал имя своего преемника: им стал 55-летний депутат Ким Торра.

Контекст

Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения. (01.03.2018)

Каталонский парламент уже пять месяцев не может избрать премьера. Кандидаты на этот пост либо находятся в тюрьме, либо бежали за границу. (10.05.2018)

Хотя Торра - политический новичок, он может рассчитывать на большинство голосов в парламенте. Депутат тесно связан с каталонским движением за независимость, в частности, он располагает поддержкой партии Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также сепаратистов из партии "Левые республиканцы Каталонии".

Каталонии нужно выбрать премьера до 22 мая

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.

С декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды пытался сформировать правительство, но все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования.

Карлес Пучдемон был смещен с премьерской должности после скандального референдума о независимости Каталонии. После этого он бежал в Бельгию. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, выдавать ли Пучдемона Испании.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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