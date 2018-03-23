 Пучдемон может попросить убежища в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 25.03.2018
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Германия

Пучдемон может попросить убежища в Германии

Отправит ли немецкий суд экс-лидера Каталонии под экстрадиционный арест, может стать известно уже 26 марта. В Барселоне проходит многотысяный митинг в поддержку Пучдемона.

Протесты в Барселоне, 25 марта 2018 года

Протесты в Барселоне, 25 марта 2018 года

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии. Об этом сообщает газета Kieler Nachrichten (KN) в воскресенье, 25 марта, со ссылкой на судебные круги. Если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), сообщил изданию представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон.

Контекст

Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения. (01.03.2018)

И после выборов в Каталонии сторонники независимости останутся в парламенте в большинстве. Если они не изменят свой курс, то кризис продолжится. А эра испанского премьера подходит к концу, считает Барбара Везель. (22.12.2017)

Вместе с тем собеседник KN отметил, что уголовное преследование - в частности, по европейскому ордеру на арест, как в случае с экс-лидером Каталонии, - имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Впрочем, окончательное решение принимают генеральная прокуратура и BAMF.

О приезде Пучдемона сообщили финнские органы

Пучдемон был задержан немецкой полицией на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией. О том, что политик поедет через Германию в Бельгию, немецких правоохранителей, по информации KN, проинформировали коллеги из Финляндии, где Пучдемон находился в последние дни.

В настоящее время генпрокуратура Шлезвиг-Гольштейна проверяет, как долго Пучдемон будет оставаться под стражей. По словам замгенпрокурора земли Ральфа Дёппера (Ralph Döpper), есть "некоторая вероятность", что 26 марта станет известно, отправит ли Высший земельный суд Пучдемона под экстрадиционный арест. Суд должен будет решить, правомерна ли выдача каталонского политика испанским властям.

Протесты в Барселоне

Между тем на улицы каталонской столицы Барселоны вышли тысячи человек, протестуя против задержания Пучдемона в Германии. В ходе акции произошли столкновения ее участников с полицией.

В Испании Пучдемон и ряд других каталонских политиков обвиняются в мятеже, растрате бюджетных средств и других правонарушениях в связи с проведением спорного референдума и провозглашения независимости Каталонии от Испании. Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордера на арест Пучдемона и еще нескольких каталонских политиков и решил заключить под стражу еще пять политических деятелей, которым может грозить от 20 до 30 лет тюремного заключения.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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Правозащитники призывают Германию не выдавать Пучдемона Испании

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Будет ли экстрадирован Карлес Пучдемон в Испанию?  

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