 Пучдемон из Берлина призвал к международному посредничеству в Каталонии | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2018
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Европа

Пучдемон из Берлина призвал к международному посредничеству в Каталонии

Экс-глава Каталонии, отпущенный под подписку о невыезде, прибыл в Берлин. Пучдемон призвал правительство в Мадриде к диалогу и потребовал международного посредничества в решении проблемы Каталонии.

Пресс-конференция Карлеса Пучдемона в Берлине, 7 апреля 2018 г.

Пресс-конференция Карлеса Пучдемона в Берлине, 7 апреля 2018 г.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен временно поселиться в Берлине. Как заявил политик в субботу, 7 апреля, немецкая столица станет его местом жительства "до конца этого процесса". Одновременно с этим Пучдемон потребовал международного посредничества при обсуждении будущего Каталонии. "Я думаю, что стране нужен тот, кто выступил бы в качестве посредника", - сказал экс-президент республики на пресс-конференции в Берлине, указав в качестве возможных вариантов участие государств или международных организаций. Политик также призвал правительство в Мадриде к диалогу и "уважению к демократическим нормам".

Контекст

Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения. (01.03.2018)

В Каталонии сформирован новый парламент, в котором преобладают сторонники независимости региона. DW разбиралась, почему этому властному органу предвещают короткую жизнь. (17.01.2018)

"Я буду находиться в распоряжении немецких ведомств", - сообщил Пучдемон. После того, как все необходимые правовые процедуре будут завершены, каталонский политик намерен вернуться в Брюссель, куда он изначально уехал и где он намерен продолжить работу в правительстве Каталонии в изгнании.

В свою очередь испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил о готовности уважать все решения в отношении Пучдемона. "Я всегда говорил и повторяю сейчас, что все правовые заключения должны уважаться и исполняться", - сказал Рахой. Он сообщил, что не обсуждал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) решение немецкого суда об освобождении Пучдемона, и "не планирует" этого делать.

Две недели в тюрьме

Пучдемона, который осенью 2017 года организовал и провел референдум о независимости Каталонии, обвиняют в нарушении испанской конституции. Он был арестован 25 марта в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, на пути из Дании в Бельгию. После почти двух недель, проведенных в тюрьме в Ноймюнстере, 55-летний политик был накануне освобожден под подписку о невыезде и крупный залог.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 01:53

Будет ли экстрадирован Карлес Пучдемон в Испанию?

 

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

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