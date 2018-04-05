Пучдемона выпустили из-под стражи под подписку о невыезде

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон выпущен из-под стражи в Германии под подписку о невыезде. Верховный земельный суд Шлезвиг-Гольштейна в четверг, 5 апреля, принял решение экстрадировать каталонского политика. Вместе с тем его выпустили на свободу под подписку о невыезде и под залог в 75 000 евро.

Решение об экстрадиции базируется на обвинении Испанией Пучдемона в растрате государственных средств, но не на обвинении в организации мятежа. Однако окончательное решение о судьбе каталонского политика будет принимать Генеральная прокуратура ФРГ.

55-летний Карлес Пучдемон в октябре 2017 года провозгласил независимость Каталонии от Испании и затем бежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции. 25 марта он был задержан в Германии, через территорию которой он проезжал, возвращаясь из Финляндии в Бельгию.

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