Путь-дорога дальняя: на велосипедах вдоль Дуная

Лето - время велосипедных туров. Эта фотография была сделана на одном из популярных дальних маршрутов в Германии, проложенном вдоль Дуная до дельты этой реки в Румынии.
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Маршруты для пешего туризма в Германии
Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен.
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.