 Путь-дорога дальняя: на велосипедах вдоль Дуная | Кадр дня | DW | 24.05.2018
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Кадр за кадром

Путь-дорога дальняя: на велосипедах вдоль Дуная

Лето - время велосипедных туров. Эта фотография была сделана на одном из популярных дальних маршрутов в Германии, проложенном вдоль Дуная до дельты этой реки в Румынии.

Баден-Вюртмемберг

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Самые популярные велосипедные маршруты в Германии

  • Лес в Нижней Саксонии

    По Германии - на велосипеде

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Согласно данным ADFC, в 2016 году число путешествовавших на велосипедах жителей Германии увеличилось на 16 процентов до 5,2 млн человек.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    Топ-10

    Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии, опубликованную в марте 2017 года. Второе и четвертое места делят по два маршрута, поэтому в списке их оказалось двенадцать. Отметим, что лидер рейтинга удерживает первое место уже тринадцатый год подряд. Партнером исследования выступила фирма по прокату электрических велосипедов Travelbike.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    1. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    2. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    2. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

    По Германии - на велосипеде

    3. Рейнский маршрут

    Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    4. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    5. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    6. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    7. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    8. Альтмюльский маршрут

    Альтмюльский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: около 250 км. Начинается в баварском фахверковом городе Ротенбург-об-дер-Таубер. Заканчивается в Кельхайме, где река Альтмюль впадает в Дунай. Достопримечательности и города: природный парк Долина реки Альтмюль, Карлсграбен - остатки канала между системами Рейна и Дуная времен Карла Великого, скалы "12 апостолов"; Тройхтлинген, Айхштетт.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    9. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • В окрестностях города Лебус на Одере

    По Германии - на велосипеде

    10. Маршрут Одер-Нейсе

    Маршрут Одер-Нейсе - Oder-Neiße-Radweg. Протяженность: 630 км. Начинается около истока реки Ныса-Лужицка (Нейсе) в Чехии. Заканчивается в Альбеке на острове Узедом. Ведет вдоль Нейсе, далее по Одеру вдоль польской границы. Достопримечательности и города: памятник Всемирного наследия - парк Бад-Мускау, Старый город в Гёрлице; Циттау, Франкфурт-на-Одере.

  • Альтландсберг, Бранденбург

    По Германии - на велосипеде

    Популярные регионы

    По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах. В первой пятерке оказались Бавария (1), Мюнстерланд (2), Боденское озеро (3), побережье Балтийского моря(4), Баден-Вюртемберг (4), Рурская область (4) и Северный Рейн - Вестфалия (5).

    Автор: Максим Нелюбин


Маршруты для пешего туризма в Германии

  • Саксонская Швейцария

    Походы по Германии

    Тропа художников

    (Malerweg) ••• Этот 110-километровый пешеходный маршрут проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами.

  • Альгой

    Походы по Германии

    Европейский маршрут E5

    (Europäischer Fernwanderweg E5) ••• Европейский дальний пешеходный маршрут E5 проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.

  • Чертова стена (Teufelsmauer) в Гарце

    Походы по Германии

    Путь Святого Иакова

    (Jakobsweg) ••• Путь Святого Иакова - паломническая дорога, вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.

  • Люнебургская пустошь

    Походы по Германии

    Овечий маршрут

    (Heidschnuckenweg) ••• Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый маршрут Хайдшнукенвег проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.

  • Замок Пфальцграфенштайн в Каубе

    Походы по Германии

    Рейнская тропа

    (Rheinsteig) ••• Этот 320-километровый маршрут вдоль Рейна от Бонна до Висбадена богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. На фотографии - замок Пфальцграфенштайн в Каубе.

  • Развалины замка Вазигенштайн во французском Эльзасе

    Походы по Германии

    Германско-французская дорога замков

    (Deutsch-Französischer Burgenweg) ••• Следующий 33-километровый маршрут проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.

  • Вершина горы Броккен

    Походы по Германии

    Кольцевой маршрут вокруг Броккена

    (Brocken-Rundwanderweg) ••• Горный массив Гарц - популярный немецкий туристический регион. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.

  • Ренштайг

    Походы по Германии

    Ренштайг

    (Rennsteig) ••• 170-километровая пешая тропа Ренштайг проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.

  • Тюрингия

    Походы по Германии

    Зеленый пояс

    (Grünes Band) ••• Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут, напоминающий о временах раздела страны.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Походы по Германии

    Ваттовое море

    (Wattwanderung) ••• Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Туристические маршруты для поездок по Германии на автомобиле

Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен.  

Самый хмельной туристический маршрут Германии

Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.  

Поездка по Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.  

Немецкая дорога сказок: по следам Красной Шапочки и братьев Гримм

Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.  

Туристические маршруты по Германии: Дорога замков

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".  

Рейтинг немецких достопримечательностей

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Достопримечательности немецких земель

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