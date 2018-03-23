 Путин одобрил предложение создать укороченную версию Sukhoi SuperJet | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018
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Россия

Путин одобрил предложение создать укороченную версию Sukhoi SuperJet

В новой версии SSJ 100 будет уменьшено число посадочных мест и до минимума сокращено количество импортных комплектующих, пишет "Коммерсант".

Sukhoi Superjet 100

По информацию газеты "Коммерсант", президент РФ Владимир Путин одобрил предложение Минпромторга и Объединенной авиастроительной корпорации выделить 85 миллиардов рублей на создание новой версии самолета Sukhoi SuperJet(SSJ 100). Новый самолет предполагает меньшую вместимость, а также минимальное число импортных комплектующих, пишет издание в понедельник, 26 марта, ссылаясь на неназванные источники в авиаотрасли.

Контекст

Согласно этим данным, в укороченной версии SSJ 100 заинтересованы Минобороны, авиакомпания S7, а также специальный летный отряд (СЛО) "Россия", выполняющий перевозки первых лиц государства. Отряд "Россия" и Минобороны нуждаются в обновлении устаревшего авиапарка, но не могут закупать SSJ 100 в нынешней комплектации в связи с большой долей импортных комплектующих, а также сложностью обслуживания, говорится в публикации.

Число кресел уменьшат до 75

СЛО готов приобрести 10 самолетов новой версии, Минобороны может сделать заказ на 30 бортов. Авиакомпания S7 заинтересована в покупке 75 лайнеров укороченной версии, указывает далее "Коммерсант". По данным газеты, число кресел в новой версии будет уменьшено с 98 до 75. Кроме того, будут внесены изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

Ранее сообщалось, что Росавиация обнаружила у самолетов Sukhoi Superjet 100 сбои в работе датчиков скорости из-за обледенения. Во время сильного снегопада 4 и 5 февраля в Москве у самолетов SSJ 100 компании "Аэрофлот" произошло семь случаев расхождения показаний скорости у командира и второго пилота. Это происходило при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Всего с 2011 года было зафиксировано 14 случаев таких сбоев.

Sukhoi Superjet 100 - первый пассажирский самолет, созданный в России после распада СССР. В его конструкции используются технологии и системные разработки (гидравлика, авионика, топливная система, управление и др.) компаний из США, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии). Крупнейшим держателем парка самолетов SSJ 100 является "Аэрофлот", который эксплуатирует 30 лайнеров.

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    Автор: Ксения Сафронова


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