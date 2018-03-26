Путин не вышел к митингующим в центре Кемерово | Новости из Германии о России | DW | 27.03.2018

В центр Кемерово, где проходит стихийный митинг в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", стягиваются силовики. По данным "Интерфакса", днем 27 марта к площади перед Кемеровской обладминистрацией подъехали шесть автобусов с сотрудниками ОМОНа и пять карет скорой помощи. В несколько рядов у входа в здание выстроилась Росгвардия, пишет далее агентство. "МБХ Медиа" сообщает о том, что силовики начали оттеснять собравшихся от здания обладминистрации.

По данным местных СМИ, в частности, "Тайга.инфо" и "Ваш город", в акции участвуют до 4 тысяч человек. RTVI сообщает о 5 тысячах человек, "МБХ Медиа" пишет о нескольких тысячах. Ряд СМИ, в частности, "Интерфакс-Сибирь" и "Коммерсант-Сибирь", указывают гораздо меньшее количество участников - от 300 до 500.

Граждане рассказывают свои личные истории и сообщают, как их не пускали спасать собственных детей. Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также прилетевший в Кемерово утром президент РФ Владимир Путин. Они также призывают рассказать правду о произошедшей 25 марта страшной трагедии, поскольку интернете курсирует информация о том, что погибших было в разы больше официальных цифр. Участники, в частности, скандируют: "Правду!", "Воры!", "Где Тулеев?", "В отставку!", "Сколько жертв?", "Всех под суд".

По данным издания "Тайга.инфо", Тулеев уехал утром в сторону Кемеровского района, где находится его дом. К людям вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и мэр Кемерово Илья Середюк, предложившие активистам самим осмотреть морги. По информации портала "Ваш город", члены инициативной группы, вернувшись из морга, сообщили о том, что видели 64 трупа, две трети - дети. Между тем один из выступающих на митинге заявил, что на кладбище выкопано порядка 150 могил.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара, вывешены списки погибших, в которых значатся фамилии 64 человека, 41 из них - несовершеннолетние, сообщает "Интерфакс".

На митинге считают погибших

По данным местных СМИ, на митинге раздают адрес электронной почты, на которую предлагается отправлять реальную информацию о погибших. Кроме того, активисты на митинге на месте собирают информацию о реальном числе погибших, опрашивая присутствующих там родственников, и уже насчитали 85 человек.

Накануне вечером в соцсетях распространилась информация о том, что митингующих собираются разгонять жесткими методами вплоть до расстрела. В частности, об этом сообщила координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.

Первоначально на площади были установлены ограждения, затем часть из них убрали. Участники митинга жалуются на помехи с мобильной связью и интернетом. По данным активистов, у жителей находящегося на площади дома отобрали все устройства, с помощью которых можно вести фото- и видеосъемку.

Владимир Путин в Кемерово у стихийного мемориала после пожара в ТЦ

Утром 26 марта в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Он также заявил, что в числе причин случившегося - "преступная халатность" и "разгильдяйство". Президент провел совещание с участием представителей экстренных служб и властей региона. Присутствовавший на нем Тулеев пообещал Путину лично встретиться с пострадавшими. Собравшиеся у здания администрации требовали появления президента на площади, однако на митинг он так и не приехал и через несколько часов вновь улетел из Кемерово.

СК: В ТЦ знали об отключении сигнализации

Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что сигнализация в "Зимней вишне" не работала еще с 19 марта. По его словам, персонал ТЦ знал об этом, но "никто этим не занимался". Одновременно глава СК РФ сообщил, что после возникновения возгорания персонал покинул здание, оставив людей запертыми в кинозалах. "Основной состав первонала сбежал, бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации - они все первые разбежались" , - доложил он на совещании Путину.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск 26 марта глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара.

Один из очевидцев пожара, Борис Скрипач, рассказал DW, что сначала на место приехало мало пожарных расчетов. "Три машины или даже две, из них работала одна. Они пытались полить крышу, и струя не доходила, настолько слабый напор был", - вспоминает Скрипач. Он предположил, что причиной пожара стали проблемы с проводкой, так как в последнее время у "Зимней вишни" "периодически отрубался свет" - "раза три-четыре за прошлый и этот год".

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