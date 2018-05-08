Путин и Медведев - вместе навсегда

Госдума поддержала предложение Владимира Путина и вновь утвердила Дмитрия Медведева премьер-министром России. О быстром воссоединении тандема - карикатурист Сергей Елкин.
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