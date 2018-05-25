 Путин и Макрон призвали к порядку в международных отношениях | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Путин и Макрон призвали к порядку в международных отношениях

Нарушение правил стало нормой, заявил президент России на Петербургском экономическом форуме. Его французский коллега призвал Россию к "коллективной игре", опирающейся на "ценности доверия".

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на фоне растущего количества кризисов в мировом сообществе высказались за возврат к твердым правилам, регулирующим международные отношения. "Нарушение правил стало нормой", - выступил с утверждением Путин, выступая с речью на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 25 мая.

Российский президент предупредил об угрозе разрушения существующего миропорядка. Если мы хотим, чтобы наши действия были предсказуемыми, то следует руководствоваться едиными правилами, подчеркнул он. Затронув вопрос о выходе США из атомной сделки с Ираном, Путин отметил, что односторонние действия ведут в тупик и всегда контрпродуктивны.

Контекст

Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии. Москва настаивает на политическом решении. Париж предлагает свой механизм урегулирования. Взгляд Сергея Елкина на переговоры двух президентов. (25.05.2018)

Мир в дыму и огне. Это не просто кадры новостной хроники о ситуации в секторе Газа. Это символы опасности, которая исходит от правления Дональда Трампа, считает Инес Поль. (14.05.2018)

Со своей стороны, Макрон назвал атомную сделку с Ираном примером того, как можно сотрудничать, несмотря на разногласия. Он призвал Москву усилить Совет Безопасности ООН, который зачастую парализован из-за разногласий между США и Россией. Французский президент назвал Путина"дорогим Владимиром" и выразил уверенность в том, что место России - в Европе. Макрон также призвал Путина к "коллективной игре" на мировой арене, опирающейся на "ценности доверия".

Владимир Путин раскритиковал рост барьеров и санкций в мировой торговле. Он высказался за установление торгового мира с едиными правилами. "Сегодня нам нужны не торговые войны и даже не временное торговое перемирие, а полноценный торговый мир", - подчеркнул российский президент. Россия с 2014 года страдает от санкций ЕС и США, введенных из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины.

Смотрите также:

  • Ким Чен Ын заглядывает в приоткрытую дверь на юг Кореи

    Политика в картинках

    Явление Кима южнокорейскому народу

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Впервые за 65 лет лидер КНДР пересек границу Южной Кореи. Сергей Елкин об этом эпохальном событии.

  • Холмс и Ватсон при расследовании дела Скрипаля

    Политика в картинках

    Покушение на Скрипаля: яд "Новичок" неустановленного происхождения

    Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на заявление специалистов британской лаборатории "Портон-Даун" о том, что в их задачи не входило определять страну происхождения яда "Новичок".

  • Карикатура Елкина

    Политика в картинках

    Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором

    Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

  • Карикатура Елкина

    Политика в картинках

    В аргентинском кокаиновом скандале замешаны спецслужбы РФ?

    В истории с обнаружением в посольстве РФ в Аргентине 400 кг кокаина больше вопросов, чем ответов. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительном использовании щита и меча - символа спецслужб.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Хакеры, или Новые бойцы невидимого фронта

    Кибератаки превратились в реальную военную угрозу. Шуточный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на то, как готовят соответствующие кадры.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Протесты в Иране: страна аятолл и мулл закипает?

    В Иране почти неделю продолжаются массовые протесты, вызванные недовольством населения экономической ситуацией и политикой Тегерана. Иран закипает, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karrikatur | Reaktion von Merkel aufs Scheitern der Sondeirungsgespräche | Sergey Elkin

    Политика в картинках

    Меркель не возглавит правительство под названием "Ямайка"

    Консультации о формировании правительственной коалиции в ФРГ под названием "Ямайка" (по цвету партий-партнеров) провалились. Что теперь делать канцлеру Меркель, - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • Маленький каталонский флаг уцепился за ребро куба, на верху которого большой испанский флаг

    Политика в картинках

    Каталония и независимость: и хочется, и колется

    Лидер Каталонии Пучдемон намерен добиться независимости автономии от Испании. Многие в Барселоне опасаются негативных последствий для региона. Карикатурист Сергей Елкин о сомнениях каталонцев.

  • Колобок с каталонский флагом в руке убегает от бабушки и дедушки

    Политика в картинках

    Каталонская независимость - путь в неизвестность

    Власти Каталонии заявляют, что 90% участников референдума высказались за выход региона из состава Испании. Цена независимости порой оказывается высокой, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Меркель встала на пути Турции в Евросоюз

    Ангела Меркель выступила за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Крепость "Европа" Эрдогану, судя по всему, не взять, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • В полете боеголовка в виде головы Ким Чен Ына

    Политика в картинках

    Чем рискует Ким Чен Ын, запустив ракету над Японией

    Северная Корея запустила очередную ракету, которая на этот раз пролетела над территорией Японии. Карикатурист Сергей Елкин об опасных играх лидера КНДР Ким Чен Ына.

  • Порошенко с балкона сбросил чемодан с вещами Саакашвили, который стоит внизу

    Политика в картинках

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Шрёдер стоит на трамплине, выкрашенном в цвета российского флага

    Политика в картинках

    Войдет ли Шрёдер в совет директоров "Роснефти"?

    Правительство РФ выдвинуло кандидатуру Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в совет директоров "Роснефти". По мнению карикатуриста Сергея Елкина, бывший канцлер ФРГ готов к назначению.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Два волка сидят перед холмом, на котором воет еще один волк

    Политика в картинках

    Публичные дебаты в России - политик политику волк?

    Навальный готов вызвать на дебаты Путина и уже согласился на дебаты с Гиркиным. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на политические "разборки" такого рода в России

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Россия смотрит на вступление Черногории в НАТО

    Черногория стала членом Североатлантического альянса. Россия с поздравлениями не спешит. А в Подгорице и рады, что удалось избежать медвежьих объятий. Карикатура Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Катар с соседями поссорился

    Несколько стран Персидского залива закрыли свои границы с Катаром, обвиняя его в поддержке терроризма. Насколько серьезным окажется это противостояние? Карикатура Сергея Елкина.

  • Петр Порошенко целится в иконки Яндекса и Одноклассников

    Политика в картинках

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Пьедестал почета, на высшей ступеньке - Макрон, на втором месте - Ле Пен, на третьем Фийон

    Политика в картинках

    Выборы во Франции, или Кремль остался с носом?

    Пророссийские кандидаты на французских выборах остались не у дел: Фийон во второй тур не вышел, Ле Пен прошла, но шансов на победу против Макрона у нее нет. Сергей Елкин о выигравших и проигравших.

  • Эрдоган в чалме и с мечом возле турецкого полумесяца

    Политика в картинках

    После референдума в Турции: из президента - в султаны?

    На референдуме в Турции большинство проголосовало за расширение полномочий действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его новый образ - от карикатуриста Сергея Елкина.

  • Лукашенко убегает, сзади с колючей проволокой и вышкой забор, в котором дыра

    Политика в картинках

    Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич?

    На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Merkel Kandidatur von Sergey Elkin

    Политика в картинках

    Ангела Меркель метит в политические долгожители

    Ангела Меркель в четвертый раз собирается баллотироваться в канцлеры ФРГ. В Германии это вызвало споры о застое в политике и необходимости перемен. Сергей Елкин увидел эту дискуссию так.

  • Karikatur Trump

    Политика в картинках

    Выход США из ТТП, или Пустяки, дело житейское!

    Дональд Трамп заявил, что в первый же день его президентства США выйдут из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), переговоры о котором шли почти 10 лет. Реакция карикатуриста Сергея Елкина.

  • default

    Политика в картинках

    Британия с возу - ЕС не легче

    После голосования по Brexit в Евросоюзе обсуждают способы оформления развода с Великобританией.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 12:00
Now live
12:00 мин

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW (10.05.2018)

 

Контекст

Политика в картинках

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на последние события в России и за рубежом. (06.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW (10.05.2018)  

Каковы последствия решения Трампа по Ирану  

"Путин 4.0" - немецкие кремленологи не ждут ничего хорошего - DW Новости  

Самые читаемые

Комментарий: Евгений Ройзман и спящая Россия Путина  

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

США перебрасывают через ФРГ тысячи танков в страны Балтии и Польшу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно