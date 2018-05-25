Путин и Макрон призвали к порядку в международных отношениях

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на фоне растущего количества кризисов в мировом сообществе высказались за возврат к твердым правилам, регулирующим международные отношения. "Нарушение правил стало нормой", - выступил с утверждением Путин, выступая с речью на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 25 мая.

Российский президент предупредил об угрозе разрушения существующего миропорядка. Если мы хотим, чтобы наши действия были предсказуемыми, то следует руководствоваться едиными правилами, подчеркнул он. Затронув вопрос о выходе США из атомной сделки с Ираном, Путин отметил, что односторонние действия ведут в тупик и всегда контрпродуктивны.

Со своей стороны, Макрон назвал атомную сделку с Ираном примером того, как можно сотрудничать, несмотря на разногласия. Он призвал Москву усилить Совет Безопасности ООН, который зачастую парализован из-за разногласий между США и Россией. Французский президент назвал Путина"дорогим Владимиром" и выразил уверенность в том, что место России - в Европе. Макрон также призвал Путина к "коллективной игре" на мировой арене, опирающейся на "ценности доверия".

Владимир Путин раскритиковал рост барьеров и санкций в мировой торговле. Он высказался за установление торгового мира с едиными правилами. "Сегодня нам нужны не торговые войны и даже не временное торговое перемирие, а полноценный торговый мир", - подчеркнул российский президент. Россия с 2014 года страдает от санкций ЕС и США, введенных из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины.

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