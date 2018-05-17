Путин и Асад встретились в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 мая, встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. "Асад посетил Сочи с рабочим визитом", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Сам Путин, согласно сообщению на сайте Кремля, поздравил Асада "со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями".

Встречи Путина и Асада проходят регулярно, последняя состоялась в ноябре 2017 года. Страны Евросоюза критикуют Москву за поддержку сирийского президента. Новый глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в апреле исключил возможность долгосрочного урегулирования конфликта в Сирии при участии нынешнего руководителя этой страны Башара Асада.

"Сначала нужно искать решения со всеми, кто имеет влияние в регионе, однако никто не может представить себе, что частью такого решения может быть человек, применяющий химическое оружие против собственного народа", - заявил Мас. В середине апреля появилась информация о том, что США могут ввести новые санкции против РФ из-за поддержки режима Асада.

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