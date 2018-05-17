Путин и Асад встретились в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 мая, встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. "Асад посетил Сочи с рабочим визитом", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Сам Путин, согласно сообщению на сайте Кремля, поздравил Асада "со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями".
Встречи Путина и Асада проходят регулярно, последняя состоялась в ноябре 2017 года. Страны Евросоюза критикуют Москву за поддержку сирийского президента. Новый глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в апреле исключил возможность долгосрочного урегулирования конфликта в Сирии при участии нынешнего руководителя этой страны Башара Асада.
"Сначала нужно искать решения со всеми, кто имеет влияние в регионе, однако никто не может представить себе, что частью такого решения может быть человек, применяющий химическое оружие против собственного народа", - заявил Мас. В середине апреля появилась информация о том, что США могут ввести новые санкции против РФ из-за поддержки режима Асада.
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Обращение Трампа к нации
Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
Три объекта атак
Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
Более жесткий удар
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
Несколько пострадавших
Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
В соответствии с национальными интересами Великобритании
Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
Российские объекты не пострадали
Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
"Дамаск пересек "красную черту"
"Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
Кто и как наносил удары
США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
Результаты налетов пока не известны
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
Канцлер Германии одобрила атаку
Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.
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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии
Протесты в Дамаске
В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.
Автор: Ольга Мищенко