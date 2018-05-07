 Путин издал новый ″майский указ″ | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2018
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Россия

Путин издал новый "майский указ"

Правительству РФ и местным властям поручено достичь к 2024 году таких целей, как увеличение продолжительности жизни до 67 лет и снижение уровня бедности в два раза.

Владимир Путин (фото из архива)

Владимир Путин (фото из архива)

Президент России Владимир Путин сразу после своей инаугурации в понедельник, 7 мая, подписал новый "майский указ" - "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В документе, опубликованном на сайте Кремля, перечислены меры, призванные ускорить научно-технологическое и социально-экономическое развитие, увеличить численность населения, повысить уровень жизни, а также создать "возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека".

В частности, правительству поручено совместно с властями субъектов РФ разработать проекты по ряду направлений. Среди этих целей называются увеличение продолжительности жизни до 67 лет, коэффициента рождаемости - до 1,7, а также снижение уровня бедности в два раза.

Контекст

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ за последние годы резко снизилась, как и поручил в 2012 году Владимир Путин. Зато в разы выросла смертность от редких болезней. (12.03.2018)

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. DW вспоминает, что он обещал на прошлых выборах главы государства и анализирует итоги последних шести лет его правления. (06.02.2018)

Помимо этого планируется ежегодно улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей, увеличить не менее чем до 50 процентов долю соответствующих требованиям автодорог регионального значения и войти в число пяти крупнейших экономик мира. Названы также различные показатели снижения смертности, которые должны быть достигнуты.

Первые "майские указы"

Сразу после предыдущей инаугурации в 2012 году Путин подписал ряд указов, получивших название "майские". Одним из ключевых пунктов был рост зарплат бюджетников до 1 января 2018 года. Аналитики пришли к выводу, что федеральные власти и регионы в спешном порядке пытались подогнать реальность под задекларированные цели.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Смотреть видео 01:54

Песня про четвертый срок Путина - "Заповедник"

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

Ссылки в интернете

Текст указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

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