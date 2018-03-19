Проценты и другие гаджеты Владимира Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.03.2018

Российские выборы в карикатурах

Выборы президента России в одной картинке

Перед началом сбора подписей за возможных кандидатов в президенты о своем намерении баллотироваться заявили несколько десятков человек. Путин долго хранил молчание. Интрига, впрочем, была не в том, будет ли он выдвигаться, считает карикатурист Сергей Елкин.