Проценты и другие гаджеты Владимира Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.03.2018

Проценты в пользу Путина, объявленные ЦИК 18 марта, впечатляют. Но это не единственное средство, призванное подчеркнуть величие президента РФ, напоминает карикатурист Сергей Елкин.
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