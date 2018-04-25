Профессор Эткинд: Патриотизм в российских вузах формирует лженауку

Гость "Немцова.Интервью" - профессор Европейского университета во Флоренции Александр Эткинд. Автор теории паразитического государства объяснил, почему, по его мнению, таким государством является Россия.

Жанна Немцова также поговорила с профессором Эткиндом об инициативе Россотрудничества "Highly likely welcome back, или пора домой", запущенной 17 апреля. Ее цель - мотивировать студентов, обучающихся за рубежом, возвратиться в Россию.

Жанна Немцова: Вы автор теории паразитического государства и употребляете этот термин в отношении России. Почему РФ является примером?

Александр Эткинд: Меня интересует ресурсная экономика, она основана на эксплуатации природных ресурсов, нефти, газа, как в случае России. Капитал создается не трудом населения, а удачным сочетанием ресурсов и возможности их доставки потребителям. Паразитическое государство занимается собственным обогащением, обогащением своих руководителей, но не выполняет функции, которое государство должно выполнять.

- Есть ли у такого государства потенциал перерождения?

Александр Эткинд во время интервью с Жанной Немцовой

- Есть несколько опций. Оно может продолжать существовать в паразитической форме, пока его избранный ресурс находит спрос на мировом рынке. Но он может истощиться или цены на него упадут. Тогда государство может попытаться найти другой ресурс. Кто-то из высших руководителей России сформулировал перспективную мысль: наша новая нефть - это люди. Если источником государственного бюджета становятся люди, то оно из паразитического переходит в цивилизованное, начинает зависеть от людей, которые могут предъявлять ему легитимные требования. Так появляется демократия.

- Есть ли сейчас интерес к РФ в научных кругах и запрос на исследования о новой России за рубежом?

- В годы холодной войны в американской и европейской академиях советология, русистика бурно развивались. После перестройки и гласности появилось слепое доверие или безразличие к тому, что происходит в России. В последние годы, когда произошел бурный перелом в российском обществе, многие светлые умы на Западе говорят, что пора возрождать русистику. Но реальных программ и кафедр не создается.

- 17 апреля Россотрудничество запустило проект. Он называется "Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!". Они пытаются убедить российских студентов, которые обучаются за рубежом, вернуться на Родину. С чем связано такое предложение?

- Если российское правительство или отдельные университеты, или бизнесы предлагают работу, можно этому порадоваться. Другое дело, если за этим "предложением" стоят какие-то другие планы, связанные с силовыми операциями. Но мы не знаем, кто эти студенты.

- Я вам скажу. Сейчас за рубежом учатся 60 тысяч студентов. Идея проекта состоит в том, чтобы они вернулись из Великобритании и других стран, проводящих недружественную политику.

Смотреть видео 00:56 Немцова.Интервью - Александр Эткинд о том, почему Россия является паразитическим государством

- Есть небольшая часть студентов, которые учатся за границей на деньги программ, которые финансируются министерством образования. У Европейского университета Флоренции тоже был с ним договор. Они финансировали обучение российских аспирантов. Но договор был внезапно прерван в 2016 году. Пока я не вижу сил, которые могли бы заставить вернуться в Россию большую часть студентов, например, из Англии. В основном это дети из богатых семей. Кому-то из обучающихся за рубежом придется вернуться, но очень небольшой части. Конечно, если речь не зайдет об отзыве у них гражданства или принуждении.

- Как санкционный режим и ответные контрсанкции России повлияли на различные совместные проекты между российскими и европейскими вузами?

- Для нашего университета прекращение финансирования министерством образования РФ стало ударом. Они ссылались в тот момент на падение рубля, содержать аспирантов за границей стало вдвое дороже. И это - результат внешней политики России, санкций и контрсанкций. Любое ухудшение положения сказывается и на образовательных программах, особенно на тех, которые финансируются из Москвы, а мои прогнозы в отношении российской экономики довольно пессимистичны.

- Основной причиной сокращения этих программ стала ситуация в экономике?

- Думаю, причины политические. На самом деле, десятки хороших, например, итальянских университетов заинтересованы в российских студентах, чтобы они платили за образование и заполняли аудитории. И все знают, что студенты из России хорошие, им легко даются языки, они интересуются математикой и социальными науками, и они "are welcomed" во всем мире.

- Российская академия народного хозяйства опубликовала исследование, согласно которому почти каждый второй российский аспирант хотел бы уехать за границу. Причина - повышение качества образования в России, аспиранты стали более востребованы за рубежом.

- Трудно сказать, насколько повысилось качество образования в России. В гуманитарных и социальных науках этого не видно. Есть некоторые лидирующие университеты в Москве, там, хотя и в трудных условиях, работают отличные специалисты. Преподавательская нагрузка несоразмерно велика в сочетании с низкой зарплатой. А студенты везде разные. Идея того, что выпускнику российского университета легко получить работу в Европе или в Америке - это, наверняка, неправда. Работу трудно найти выпускнику любого университета.

Смотреть видео 00:44 Немцова.Интервью - Александр Эткинд о том, как России перестать быть паразитическим государством

- Вы говорите, что в сфере гуманитарного образования есть тенденция к ухудшению. Возьмем период правления Владимира Путина. Что привело к деградации российского гуманитарного образования?

- В первые годы правления Путина в России было сделано много хорошего: появились университеты или институты, которые сами определяли свою программу, у некоторых появилось право присваивать ученые степени. Но люди стали жаловаться на усиление бюрократического контроля, а профессора не умеют и не любят заполнять бесконечные формы, для этого надо нанимать специально обученных людей, которые в итоге получают большую зарплату, чем профессора.

- Я имею в виду, есть ли ограничение академических свобод или в России можно свободно работать в сфере гуманитарных наук?

- Для меня существует гигантская пропасть между условиями работы в нормальных московских университетах и тем, что показывают, например, на российском телевидении, где сталкиваешься с ксенофобией и невероятно токсичной атмосферой. Но эта пропасть заметна не только в образовании. Например, уровень потребления в Москве, несмотря на контрсанкции, все еще вполне европейский. Разница между уровнем потребления, возможностью ездить за границу, получать образование в нормальных заведениях, и этим идеологическим облучением - это пропасть, которая должна быть ликвидирована.

- Было много публикаций о том, что государство пытается взять под контроль гуманитарные вузы, пытается насаждать патриотизм. Чего боятся российские власти?

- Они боятся правды. Социология, как и любая наука, рассказывает людям правду. Если ученые ошибаются "недобросовеcтно", зная, что говорят неправду, это называется лженаукой. Социология пострадала и от советской, и от постсоветской власти, потому что некоторые прикладные применения социологии важны для политического процесса.

- Что значит патриотическое воспитание сейчас в вузах? На каких исторических мифах оно основано?

- Об этом можно судить по процессам исторической памяти, например, по историческим памятникам, которые сейчас ставятся в Москве. По очень редким публикациям, которые историки патриотического направления делают в научных журналах. Им не интересно публиковаться. Деньги они зарабатывают другим способом. Они занимаются историческими мифами, которые существуют в основном в форме устной традиции. Люди собираются на слетах, в лагерях, где формируется атмосфера, которую лучше всего описать как лженауку.

- Патриотическое воспитание - это лженаука?

- Это не наука - это педагогическая практика. Есть наука, а есть ее прикладные формы. Поезжайте на какой-нибудь слет на Селигере. Вы получите адекватное представление, как индоктринация происходит в системе образования.

Полная видеоверсия интервью:

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