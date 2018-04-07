 Против экс-президента Южной Кореи выдвинуто обвинение в коррупции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2018
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Мир

Против экс-президента Южной Кореи выдвинуто обвинение в коррупции

Прокуратура обвинила Ли Мен Бака, бывшего главой государства с 2008 по 2013 год, в получении взяток, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

Ли Мунг Бак

Ли Мунг Бак

Бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Через две недели после его ареста прокуратура выдвинула в отношении  76-летнего  политика обвинение из 16 пунктов. Его обвиняют в том, что, занимая пост главы государства с 2008 по 2013 год, Ли Мен Бак получал многомиллионные взятки, уклонялся от уплаты налогов, злоупотреблял служебным положением и уничтожил ряд документов, хранившихся в канцелярии президента.

Контекст

Толпа сторонников бывшего президента Бразилии не давала ему уехать из здания профсоюза, где он укрывался. Тем не менее осужденный на 12 лет Лула да Силва сдался властям. (08.04.2018)

В Сеуле вынесен приговор в отношении ключевой фигурантки громкого коррупционного скандала Чхве Сун Силь. (13.02.2018)

В отношении экс-президента ведется расследование нескольких коррупционных случаев, в которых, как предполагает следствие, замешаны родственники политика, его бывшие советники и концерн Samsung. В частности, Ли Мен Бака обвиняют в том, что он принял взятки в размере 11 миллиардов вон (10 миллионов долларов) от спецслужб, а также от нескольких компаний и организаций.

Экс-президента Южной Кореи обвиняют в создании "черных касс"

Кроме того, политика обвиняют в том, что он создал "черные кассы" в размере 35 миллиардов вон (33 миллиона долларов), используя компанию по производству комплектующих для автомобилей, записанную на имя своего старшего брата. Реальным владельцем этой фирмы является Ли Мен Бак, утверждают следователи. Политик отверг все выдвинутые против него обвинения и назвал расследование в отношении него "местью нынешнего леволиберального правительства".

Суд в Южной Корее 6 апреля признал виновной еще одного бывшего главу государства Пак Кын Хе в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве и приговорил ее к 24 годам лишения свободы.

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    Борьба с раком

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  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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