 Против обнявшего росгвардейца мужчины завели уголовное дело | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2018
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Россия

Против обнявшего росгвардейца мужчины завели уголовное дело

Мужчина поднял сотрудника Росгвардии и пронес по вестибюлю метро в Москве. Следствие решило, что он действовал "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений".

Российские полицейские

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мужчины, который обхватил руками невыского сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю станции московского метро "Сухаревская". Шутника обвиняют в насилии в отношении представителя власти, сообщил юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков вечером 11 мая. 

Контекст

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Согласно постановлению о возбуждении дела, которое Чиков опубликовал в своем Telegram-канале, инцидент произошел 6 мая. 27-летний молодой человек "желал помешать" военнослужащему Росгвардии исполнять обязанности, "имея умысел на применение насилия, не опасного для здоровья", считает следствие. Мужчина "действовал умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных исполнением последним своих должностных обязанностей", отмечается в постановлении.

Согласно ст. 318 УК России, за применение насилия в отношении представителя власти могут грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей, заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, принудительные работы на срок до пяти лет, арест сроком до полугода или лишение свободы на срок до пяти лет.

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    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

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    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

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    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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