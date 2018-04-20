 Протесты в Армении: патовая ситуация? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 22.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Протесты в Армении: патовая ситуация?

Переговоры между оппозицией и властью сорваны. Что ждет Армению в ближайшие дни и часы? Три точки зрения из Еревана.

Перевернутый портрет Сержа Саргсяна в руках демонстранта

Во время протестов в Ереване

"Позитивные ожидания от встречи Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна улетучились сразу же, когда она началась при включенных микрофонах и камерах", - заявил в воскресенье, 22 апреля, в интервью корреспонденту DW Рубен Меграбян, эксперт Армянского института международных отношений и безопасности. По мнению Меграбяна, провал переговоров был предрешен, равно как и последовавшая за этим силовая акция полиции.

Рубен Меграбян: "У оппозиции недостаточен политический ресурс"

"По моему убеждению, после задержания депутатов Национального Собрания – Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзоева - мы вступили в полосу дестабилизации, поскольку ситуация требует политического решения, - считает армянский эксперт. - Очевидно одно: власть больше не сможет "по-старому", а у протестующей части оппозиции недостаточен политический ресурс, чтобы навязать политическое решение. И проблема, по моему убеждению, состоит в обоюдном непонимании новых реалий, которые уже сложились в стране. Известно, что зубную пасту невозможно обратно затолкать в тюбик".

Ваан Арцруни: "Цивилизованное будущее Армении похоронено"

По мнению армянского композитора и музыканта Ваана Арцруни, Саргсян пришел на так называемые переговоры с оппозицией лишь ради того, чтобы декларировать свою приверженность силовому решению.

"Сопоставляя события и действия, можно лишь сказать, что для власти технология подавления ("Вы не сделали выводов из событий 1 марта?") - единственное, что можно противопоставить демократическому, в корне национальному, движению, - подчеркнул Арцруни в беседе с корреспондентом DW. - О конституциональных гарантиях прав граждан и о цивилизованном будущем страны больше говорить не приходится. Все это похоронено в одночасье, перед лицом мирового сообщества, ради одной цели: любой ценой сохранить единоличную власть... Пусть даже ценой крови сограждан".

Армен Ханбабян: Пашинян совершил ошибку

Армянский политолог Армен Ханбабян считает, что Пашинян совершил большую тактическую ошибку, когда при встрече с Сержем Саргсяном заявил, что единственной темой переговоров могут быть условия отставки премьер-министра.

"Вопрос власти должен решать народ, и Пашинян должен был поставить условие проведения внеочередных парламентских выборов, - указал Ханбабян. - И тогда, в случае несогласия Саргсяна, он бы оказался в большом выигрыше, в случае согласия - тем более. А эта ошибка ознаменовала собой конец протестного движения. Афтершоки будут, но по большому счету все кончилсь ничем..."

Смотрите также:

  • Участники демонстрации в поддержку правительства

    Протесты в Иране: как это было

    Массовые проправительственные акции

    В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

  • Протесты в Мешхеде

    Протесты в Иране: как это было

    Начало протестов

    Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

  • Участники протестов в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Недовольство высокими ценами и политикой властей

    В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

  • Протестующие на улицах в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Протесты докатились до Тегерана

    29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Сотни задержанных

    В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Более 20 погибших

    В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

  • жители Тегерана со смартфонами

    Протесты в Иране: как это было

    Блокировка Telegram и Instagram

    В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

  • Али Хаменеи

    Протесты в Иране: как это было

    Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана"

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Смотреть видео 10:20

Президент Армении: Россия для нас - это не то, что Турция для Азербайджана - DW Новости

Контекст

Протесты в Ереване: хроника 22 апреля  

Саакашвили призвал власти Армении не "имитировать Москву"

Экс-президент Грузии призвал власти в Ереване услышать демонстрантов и начать с ним диалог. (21.04.2018)  

Кто и почему протестует в Армении

Массовые акции протеста в Ереване продолжаются, число их участников растет. Кто эти люди, вышедшие на улицы и площади армянской столицы, и чего они добиваются, выясняла DW. (17.04.2018)  

Протесты в Иране: как это было

В Иране прошли самые масштабные акции протеста с 2009 года. Демонстранты выражали недовольство ростом цен и внешней политикой властей. О том, как это было, - в галерее DW. (04.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Армении: Россия для нас - это не то, что Турция для Азербайджана - DW Новости  

Президент Армении о конфликте в Нагорном Карабахе  

Протесты в Армении: чего требуют демонстранты  

Также по теме

Armenien Eriwan - Proteste

В Ереване полиция задерживает протестующих 21.04.2018

Полиция пытается препятствовать массовым антиправительственным протестам. Премьер Саргсян пригрозил "непредсказуемыми последствиями".

Proteste in Armenien gegen Sersch Sargsjan

В Ереване полиция задерживает оппозиционеров 19.04.2018

Полиция объявила о начале действий по восстановлению общественного порядка в столице Армении. Часть протестующих блокирует правительственные здания, часть - участвует в шествии.

Armenien - Proteste in Eriwan

Ереван восьмые сутки охвачен протестами 20.04.2018

В Ереване прошел еще один день протестов против назначения бывшего президента Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Полиция задержала не менее 250 демонстрантов.

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Министр обороны ФРГ призвала к более жесткому курсу в отношении России  

Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно