 Протестующие в Словакии требуют отставки главы полиции и новых выборов | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2018
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Европа

Протестующие в Словакии требуют отставки главы полиции и новых выборов

В Словакии продолжаются протесты против полиции и за проведение новых выборов. После убийства журналиста Куцияка в отставку ушли премьер-министр, глава МВД и министр культуры страны.

Акция протеста в Братиславе 15 апреля 2018 года

Акция протеста в Братиславе 15 апреля 2018 года

Около 30 тысяч человек вышли на акцию протеста в Братиславе в воскресенье, 16 апреля. Они требуют отставки главы полиции Тибора Гаспара и специального прокурора Душана Ковачика, опасаясь, что иначе расследование убийства журналиста Яна Куцияка не будет проведено должным образом. Протестующие также высказались за проведение новых выборов в стране.

Контекст

Отставка главы МВД в связи с убийством журналиста вряд ли положит конец политическому кризису в Словакии. Премьера Фицо обвиняют в нанесении ущерба авторитету страны на международном уровне. (12.03.2018)

В Словакии убиты журналист Ян Куцияк и его подруга. Случай уникальный, но он вскрывает проблемы независимой журналистики и борьбы с коррупцией в самом центре Европы. (27.02.2018)

Новый глава МВД Томаш Друцкер в ближайшее время примет решение по поводу главы полиции, пишет AFP. Президент страны Андрей Киска ранее высказывался за отставку Гаспара с тем, чтобы восстановить доверие населения к полиции.

Журналист-расследователь Ян Куцияк и его девушка были убиты 25 февраля. В одном из своих последних материалов, который был опубликован на портале aktuality.sk уже после убийства журналиста, Куцияк обвинил приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые в свою очередь были связаны с мафией. Сам Фицо отверг эти обвинения.

После массовых протестов в стране в отставку ушли сам Фицо, два его помощника, глава МВД Роберт Калиняк, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курирует журналистов в стране.

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    "Домой навсегда!"

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  • Протестующие в центре Бухареста

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  • Участники протестов в Бухаресте

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

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    Марш антикоррупционеров на Бухарест

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  • Участник акции протеста Михай Оприца, 31-летний IT-специалист

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  • Плакаты в руках протестующих - политики в тюремных робах

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

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  • Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

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  • Гигантский румынский флаг, изображенный с помощью огней тысяч смартфонов, которые подсвечивают красные, синие и желтые полоски бумаги

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Румынский Майдан

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    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


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Правительство Румынии пошло навстречу протестующим, отозвав скандальный декрет об амнистии коррупционеров. Но этого уже мало, теперь люди требуют отставки кабинета. Об этом - галерея DW. (18.02.2017)  

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