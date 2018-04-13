 Протестующие в Ереване угрожают тотальным неповиновением | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2018
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Европа

Протестующие в Ереване угрожают тотальным неповиновением

Участники массовой акции в Ереване отказываются прекратить протесты. В отделения полиции доставлено уже несколько десятков демонстрантов.

Протесты в Ереване

Протесты в Ереване

Демонстранты в столице Армении Ереване отказываются прекратить массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Согласно последней информации, во вторник, 17 апреля, около 3 тысяч демонстрантов организованно направляются к зданию парламента Армении, где в 11.00 мск начнется обсуждение и голосование по выборам нового премьер-министра республики.

Ранее лидер протестного движения - депутат парламента Армении Никол Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном.

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Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Пашинян взял уведомление и порвал его, заявив, что начинаются "тотальные акции неповиновения". В настоящее время Пашинян и его сторонники двигаются по центральным улицам Еревана, перекрывая время от времени автомобильное движение.

Ранее Пашинян на встрече со сторонниками в центре Еревана призвал вновь блокировать улицы и работу государственных учреждений. "Блокируйте все улицы, останавливайте транспорт, избегайте насилия, будьте вежливы с полицейскими. Заходите во все госучреждения, не позволяйте работать", - сказал он. Пашинян также призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Задержания демонстрантов

Демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.

По словам Никола Пашиняна, полиция 17 апреля доставила в отделения несколько десятков участников протестного движения. "По нашим данным, в полицию увезли 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", - сообщил Пашинян журналистам.  Ранее пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил "Интерфаксу", что в отделения доставлены несколько демонстрантов.

Голосование в парламенте Армении по выборам премьер-министра страны назначено на 17 апреля. Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля текущего года.

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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