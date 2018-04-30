 Протестующие блокировали дорогу в аэропорт в Ереване | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2018
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Европа

Протестующие блокировали дорогу в аэропорт в Ереване

Сторонники Никола Пашиняна проводят 2 мая акцию тотального неповиновения. Они протестуют против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны.

Дорожная блокада в Ереване

Дорожная блокада в Ереване

В Армении участники протестов утром в среду, 2 мая, начали блокировать некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Они откликнулись таким образом на призыв лидера протестного движения Никола Пашиняна устроить в этот день тотальную акцию гражданского неповиновения в знак протеста против отказа парламента избрать его на пост премьер-министра страны.

Контекст

Профессиональный политик, журналист, лидер оппозиции, лицо "бархатной революции" в Армении. Что известно о Николе Пашиняне, возглавившем акции протеста против экс-президента страны Саргсяна? (01.05.2018)

Корреспондент DW поговорил с экспертами о кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьера и возможности роспуска парламента Армении. (28.04.2018)

Как передает корреспондент DW, дорога в аэропорт перекрыта с двух сторон, люди даже вынуждены идти в аэропорт, расположенный в 13-14 км от Еревана, пешком с вещами. Пикетчики открывают движение только для машин МЧС, скорой помощи и Минобороны. Полиция уговаривает демонстрантов разблокировать дорогу.

1 мая Национальное собрание Армении  не смогло избрать Пашиняна на должность главы правительства. В его поддержку проголосовали лишь 45 депутатов, тогда как для избрания требовались не менее 53 голосов. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В случае неудачи законодательный орган Армении будет автоматически распущен.

Сейчас Никол Пашинян заверяет, что народ победит и теперь уже не выпустит победу из рук. Парламентарии, поддержавшие Пашиняна, бойкотируют очередную сессию парламента. Там осталось только провластное большинство республиканцев.

Массовые акции протеста в Армении начались 13 апреля. Демонстранты выражали недовольство по поводу избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в коррупции, неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

  • Полиция считает акции незаконными

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

    Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

    Автор: Ольга Мищенко


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Лидер протестов в Армении Никол Пашинян не смог очаровать парламент - DW Новости (01.05.2018)

 

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный на пост премьер-министра Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали многочисленные протесты в Ереване и других армянских городах. (22.04.2018)  

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Лидер протестов в Армении Никол Пашинян не смог очаровать парламент - DW Новости (01.05.2018)  

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