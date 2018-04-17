 Прокурор объяснил отсутствие проверок в ″Зимней вишне″ | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2018
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Россия

Прокурор объяснил отсутствие проверок в "Зимней вишне"

Прокуратура Кемерово не проверяла ТЦ "Зимняя вишня" по указанию руководства. Об этом городской прокурор рассказал следствию.

Сгоревший торгово-развлекательный центр Зимняя вишня в Кемерово

Сгоревший торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово был исключен из списка плановых проверок предприятий как субъект малого и среднего бизнеса, выяснили следователи. Это было сделано по указанию вышестоящего руководства, рассказал следствию прокурор города Кемерово. "Согласно пояснению прокурора города они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства", - сообщает в среду, 18 апреля, Следственный комитет РФ (СКР).

Имя городского прокурора в нем не названо. Ведомство в городе возглавляет Олег Заратовский, говорится на сайте областной прокуратуры.

Пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По делу о пожаре арестованы восемь человек.

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    Сотни людей у народного мемориала

    В Кемерово возле сгоревшего 25 марта торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" возник народный мемориал. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы почтить память десятков погибших.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

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    Цветы, игрушки, воздушные шары

    Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы, детские игрушки, воздушные шарики, ведь большинство жертв трагедии - дети.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Скорбим с вами...

    Соболезнования выражают жители многих российских городов. Траурные мероприятия прошли по всей стране и за границей РФ.

  • Флаг Индии с соболезнованием

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    Поддержка не только на словах

    Другие страны направляют в Кемерово не только слова участия (на фото соболезнования от индийского народа), но и обещают финансовую поддержку. Так, мэрия Риги решила выделить 50 тысяч евро в помощь семьям погибших в ужасном пожаре. Ранее о выделении материальной помощи заявляли кемеровские и федеральные власти, а также собственник сгоревшего здания.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Акции памяти по всей России

    28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве и ряде других городов 27 марта прошли акции памяти.

  • На Пушкинской площади в Москве

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    Тысячи москвичей почтили память жертв

    В Москве прошли две акции - устроенная столичными властями на Манежной площади и несанкционированная на Пушкинской. Площадь возле памятника Пушкину была полностью заполнена людьми, которые на двадцать минут замерли в тишине. Они держали цветы, белые шары, игрушки и плакаты с призывами "Виновных - в отставку! ", "Кто ответит, господин президент? ", "Требуем правды", "Сколько жертв на самом деле?".

  • Отпевание в храме Святой Троицы в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    В храмах отпевают погибших

    В кемеровских храмах прошли церемонии отпевания жертв пожара. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане.

  • Похороны на Пятом кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Первые похороны

    27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

  • На кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Опознание продолжается

    Спустя 4 дня после трагедии опознаны 27 погибших. При этом найдены живыми три человека из списка пропавших без вести, в котором теперь значатся 64 фамилии. Ровно столько же, по данным властей, погибли при пожаре. По неофициальным оценкам, жертв гораздо больше.

  • Внутри сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня

    Траур в Кемерово после трагедии

    Роща в память о жертвах пожара

    Жители Кемеровской области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ. Предпочтение пока отдается посадке рощи.

    Автор: Евгений Жуков


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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Черное воскресенье в Кемерово

    Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.

  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


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Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти

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В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

Пожар в "Зимней вишне": что известно о трагедии в Кемерово

Сайт СКР

Аудио- и видеофайлы по теме

Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти  

Россия скорбит по погибшим в Кемерово  

Трагедии в Кемерове можно было избежать?  

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