 Прокуратура требует 9 лет колонии для главы карельского ″Мемориала″ | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2018
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Россия

Прокуратура требует 9 лет колонии для главы карельского "Мемориала"

Прокурор Петрозаводска запросила 9 лет для историка Юрия Дмитриева. Приговор главе карельского "Мемориала" должны огласить в конце марта.

Yuri Dmitriev Russischer Historiker (Y. Golovkin)

Прокуратура потребовала 9 лет колонии строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Об этом сообщил защитник историка Виктор Ануфриев, пишет во вторник, 20 марта, "Новая газета".

Контекст

По мнению экспертов, Юрий Дмитриев фотографировал свою приемную дочь без одежды для контроля ее физического развития. Прокурор требует провести третью экспертизу. (26.12.2017)

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Правозащитники связывают дело против историка с его деятельностью по теме жертв политических репрессий. (16.12.2016)

Как рассказал адвокат, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова поддержала обвинительное заключение и запросила для Дмитриева 9 лет исправительной колонии. "Моя позиция такова – это дело вообще не должно было поступить в суд, потому что здесь нет состава преступления", - подчеркнул Ануфриев.

Приговор - в конце марта

Адвокат выступит с защитной речью на заседании 22 марта. Последнее слова Юрия Дмитриева назначено на 27 марта. Как сообщил Виктор Ануфриев, они ожидают, что приговор главе "Мемориала" огласят в конце марта.

Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в производстве порнографии за фотографирование несовершеннолетней приемной дочери без одежды. Повторная экспертиза, проведенная в декабре 2017 года, не обнаружила в снимках порнографии. По мнению экспертов, Дмитриев фотографировал дочь для контроля ее физического развития.

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается поиском и идентификацией захоронений расстрелянных узников Соловков и лагерей Беломорканала. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за работу по восстановлению памяти жертв политических репрессий.

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    Сообщения о том, что единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, может раствориться в пространстве, взбудоражили общественность как в России, так и за рубежом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 04:40

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

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