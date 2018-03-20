 Прокуратура провела обыски в штаб-квартире VW | Новости из Германии о Германии | DW | 20.03.2018
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Германия

Прокуратура провела обыски в штаб-квартире VW

Следователи изъяли документы и большие "объемы данных" в 13 офисах Volkswagen в Вольфсбурге. Сотрудники компании подозреваются в "манипулировании рынком".

Завод и штаб-квартира Volkswagen в Вольфсбурге

Завод и штаб-квартира Volkswagen в Вольфсбурге

Прокуратура немецкого города Брауншвейга в начале марта провела серию обысков в штаб-квартире автоконцерна Volkswagen (VW) в Вольфсбурге. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил немецкий еженедельник WirtschaftsWoche. "Можем подтвердить, что обыски были", - заявил изданию представитель VW.

Следственные действия проводились в 13 офисах компании, были изъяты документы и большие "объемы данных", которые в течение ближайших недель предстоит проанализировать специалистам.

Целью правоохранительных органов было выявление и идентификация лиц, подозреваемых в  манипулировании рынком. К последнему могло привести обнародование концерном 9 декабря 2015 года извещения, в котором, по всей видимости, содержалась "объективно недостоверная информация" о ситуации с показателями уровня вредных выхлопов дизельных автомобилей, отмечает издание.

Новый скандал вокруг VW

В конце января вокруг VW разгорелся новый скандал. Газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

Во время этих испытаний здоровые люди с их согласия подвергались короткому воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей, пишут СМИ  со ссылкой на имеющийся в их распоряжении отчет EUGT за 2012-2015 годы. Согласно этим данным, в Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂. Результаты этого исследования были опубликованы в 2016 году.

Смотрите также:

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

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    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

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    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

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    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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Как выглядит кладбище дизельной технологии в США

Контекст

Немцы больше не верят своим автомобилестроителям  

Volkswagen оскандалился. Как быть с бонусами для менеджеров?

В Германии дискутируют о том, справедливо ли платить премии руководителям автоконцерна, который обманывал клиентов и теперь из-за "дизельного скандала" терпит убытки. (13.04.2016)  

"Дизельный скандал": Volkswagen понес рекордные убытки

В 2015 году убытки немецкого автоконцерна Volkswagen превысили 5,5 млрд евро. Кроме того, на покрытие расходов, связанных с "дизельгейтом", было выделено 16,2 млрд евро. (22.04.2016)  

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как выглядит кладбище дизельной технологии в США  

Кому немецкие автоконцерны платят премию за утилизацию  

Культ на колесах, или Как в Вольфсбурге отмечают 70-летие VW Bulli  

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