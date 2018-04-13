 Проект резолюции РФ по Сирии провалился в Совбезе ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

Проект резолюции РФ по Сирии провалился в Совбезе ООН

Только Китай и Боливия поддержали в Совбезе ООН российский проект резолюции по Сирии. В непринятом тексте ракетный удар по Сирии назывался "нарушением международного права".

Голосование по российскому проекту резолюции, Совет Безопасности ООН, 14 апреля 2018 г.

Голосование по российскому проекту резолюции, Совет Безопасности ООН, 14 апреля 2018 г.

Проект резолюции с осуждением ракетного удара по Сирии, предложенный Россией в Совете Безопасности ООН, не набрал нужного количества голосов. Во время экстренного заседания Совбеза за российский проект резолюции проголосовали, помимо РФ, всего две страны из 15, входящих в высший орган ООН.

Контекст

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

В ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе президент Трамп объявил, что США совершили военный удар в Сирии. DW ведет хронику событий (время мск). (14.04.2018)

В тексте резолюции ракетный удар был назван "агрессией" и "нарушением международного права и хартии ООН". Среди поддержавших проект оказались, кроме России, только Китай и Боливия. Восемь стран проголосовали против, еще четыре - воздержались.

Для принятия резолюции "за" должны были проголосовать не менее 9 стран. При том, что ни одна из стран, обладающих правом вето (Китай, Франция, Великобритания, США, Россия), не воспользовалась бы этой возможностью.

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

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  • Тереза Мэй

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  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:11

Удары по Сирии: как это было

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Удары по Сирии: как это было  

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Тереза Мэй об ударе по Сирии  

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