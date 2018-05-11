При ударе Израиля по Сирии погибли почти 30 человек

В результате воздушных ударов Израиля по иранским объектам в Сирии погибли не менее 27 человек, сообщает правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) в субботу, 12 мая. По словам ее главы Абделя Рахмана, в числе жертв - шесть сирийских солдат, 21 иностранный боец и одиннадцати иранцев.

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что в результате операции была уничтожена почти вся расположенная на сирийской территории военная инфраструктура Ирана. Тель-Авив назвал атаку реакцией на обстрел ракетами, совершенный иранским Корпусом стражей исламской революции с территории Сирии по израильским военным базам на Голанских высотах. 11 мая иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно".

Израиль установил контроль над Голанскими высотами в результате Шестидневной войны в 1967 году. Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война.

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