 При ударе Израиля по Сирии погибли почти 30 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2018
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Мир

При ударе Израиля по Сирии погибли почти 30 человек

По данным "Сирийского наблюдательного совета по правам человека", жертвами атаки Израиля на иранские объекты в Сирии 10 мая стали 27 человек, в том числе 11 иранцев.

Израильские военные на Голанских высотах

Израильские военные на Голанских высотах

В результате воздушных ударов Израиля по иранским объектам в Сирии погибли не менее 27 человек, сообщает правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) в субботу, 12 мая. По словам ее главы Абделя Рахмана, в числе жертв - шесть сирийских солдат, 21 иностранный боец и одиннадцати иранцев.

Контекст

Провозглашение государства Израиль 70 лет назад напрямую связано с Германией и Холокостом. Поэтому отношения между Израилем и ФРГ считаются "особыми" - хотя это не так, пишет Михаэль Вольфзон. (18.04.2018)

Ситуация в секторе Газа грозит выйти из-под контроля. Протесты палестинцев могут перерасти в новые столкновения с израильскими военными. DW о том, чего добиваются протестующие. (11.04.2018)

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что в результате операции была уничтожена почти вся расположенная на сирийской территории военная инфраструктура Ирана. Тель-Авив назвал атаку реакцией на обстрел ракетами, совершенный иранским Корпусом стражей исламской революции с территории Сирии по израильским военным базам на Голанских высотах. 11 мая иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". 

Израиль установил контроль над Голанскими высотами в результате Шестидневной войны в 1967 году. Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война.

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