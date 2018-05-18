 При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 10 учащихся | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 10 учащихся

Шериф округа Харрис штата Техас сообщил о двух задержанных в связи со стрельбой в школе в Санта-Фе. "Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", - написал президент США Трамп в своем микроблоге Twitter.

На месте происшествия в Санта-Фе

На месте происшествия в Санта-Фе

В результате стрельбы в одной из школ Санта-Фе (штат Техас) в пятницу, 18 мая, погибли 9 учащихся и учитель, десять человек ранены. По словам шерифа округа Харриса Эда Гонсалеса, стрельбу открыл учащийся школы, он задержан сотрудниками полиции. 18 мая был последним днем внутренних экзаменов. Связан ли с этим инцидент, пока неизвестно.

По словам губернатора Техаса Грега Эббота, стрелявший подросток взял оружие у своего отца. СМИ сообщают, что стрелял 17-летний учащийся школы Димитрос Пагурцис.

Руководство школы сообщило, что в учебном заведении и на прилегающей к нему территории обнаружены взрывчатые устройства. Их обезвреживают специалисты. Полиция не исключает, что взрывчатку принесли тот либо те, кто устроил стрельбу. 

"Стрельба в школе в Техасе. Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", - написал в своем микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп. Он заявил, что федеральные и местные власти координируют действия для расследования инцидента, сообщает агентство Reuters.

 

В американских школах нередко происходят инциденты со стрельбой. Так, в феврале в школе города Паркленд (штат Флорида) подросток открыл стрельбу и убил 17 человек. После этого в США поднялась волна протестов, участники которых потребовали ужесточить закон о владении оружием. В результате, в частности, власти штата Нью-Йорк ужесточили правила, запретив владеть любыми видами огнестрельного оружия лицам, ранее судимым по обвинению в домашнем насилии.

Смотрите также:

  • Затопленная автомобильная трасса в Хьюстоне

    Последствия урагана "Харви" в Техасе

    Беспрецедентное количество осадков

    По данным Национальной метеорологической службы США, в Техасе уже выпало более тысячи миллиметров осадков и еще 508 миллиметров может обрушиться на штат, прежде чем ураган начнет продвигаться дальше. Метеорологи называют масштаб катастрофы "беспрецедентным". Как пишет газета The New York Times, выпадение такого количества осадков - историческое для штата событие, происходящее раз в миллион лет.

  • Жители Хьюстона на затопленной улице

    Последствия урагана "Харви" в Техасе

    Затопленный Хьюстон

    Особенно сильно от наводнения пострадал четвертый по числу жителей город США Хьюстон. Из-за затопления власти потребовали провести принудительную эвакуацию его юго-западных пригородов, однако некоторые жители отказались покидать дома.

  • Разрушенное ураганом здание в городе Рокпорт

    Последствия урагана "Харви" в Техасе

    Разрушительные последствия шторма

    "Харви" с максимальной скоростью ветра в 300 километров в час - мощнейший ураган, обрушившийся на Техас за последние 50 лет, и первый за 12 лет, проникший вглубь штата. В городе Рокпорт, который первым принял на себя удар стихии, здания сильно пострадали, некоторые оказались почти полностью разрушенными.

  • Жительница Хьюстона ждет помощи на надувном матрасе

    Последствия урагана "Харви" в Техасе

    Надувные матрасы - островки спасения

    Многие жители пытаются спастись в верхних этажах своих домов. Если это не помогает, в ход идут надувные матрасы. На таком матрасе пожилая женщина из Хьюстона ждет спасательный вертолет.

  • Вид штормовых облаков над Техасом с Международной космической станции

    Последствия урагана "Харви" в Техасе

    Вид из космоса

    Так выглядит ураган "Харви" с Международной космической станции. Уже несколько дней штормовые облака практически неподвижно стоят над побережьем Техаса. Причина в том, говорят метеорологи, что в верхних слоях атмосферы нет ветра, благодаря которому ураган мог бы переместиться.

  • Спасательный вертолет в Техасе

    Последствия урагана "Харви" в Техасе

    Помощь с воздуха…

    Для спасения пострадавших от стихии береговая охрана в основном использует вертолеты. Телефонные линии службы спасения 911 перегружены: за несколько часов количество звонков превышает 50 тысяч. Береговая охрана открыла собственную телефонную линию для пострадавших.

  • Добровольцы спасают жителей на собственных лодках

    Последствия урагана "Харви" в Техасе

    …и на воде

    Добровольцы пытаются помогать спасателям на собственных лодках. Те, кому нужна помощь, пишут свои адреса в соцсетях и просят их эвакуировать.

    Автор: Ирина Филатова, Сандро Шрёдер


Смотреть видео 01:17
Now live
01:17 мин

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса

Контекст

Штат Нью-Йорк ужесточил правила владения оружием  

В городах США проходят акции за ограничение продажи оружия

Участников "Марша за наши жизни" поддержали и в других странах. Минюст США подготовил законопроект, запрещающий модернизацию полуавтоматического оружия. (24.03.2018)  

Два человека погибли в результате стрельбы в школе в США

Полиция задержала стрелявшего - 15-летнего ученика школы. О его мотивах не сообщается. Ему могут быть предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. (23.01.2018)  

Последствия урагана "Харви" в Техасе

На американский штат Техас обрушился мощнейший ураган за последние 50 лет. Как выглядят улицы Хьюстона и других техасских городов. Галерея DW. (28.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса  

Обама намерен ужесточить правила продажи оружия  

Стрельбу в Калифорнии признали терактом  

Самые читаемые

Комментарий: Немецкие иллюзии о Путине и России  

ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском Идлибе  

О чем Меркель будет говорить с Путиным в Сочи  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно