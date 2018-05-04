При столкновениях на границе Израиля с сектором Газа пострадали более 430 человек

В результате очередного столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на границе Израиля с сектором Газа в пятницу, 4 мая, пострадали более 430 демонстрантов, большинство из них - в результате применения слезоточивого газа, сообщает информационное агентство Reuters.

По информации представителей армии Израиля, в пятницу в шести местах на границе с сектором Газа собрались около 10 тысяч палестинцев. По сравнению с предыдущими акциями протеста, количество демонстрантов снизилось, отмечает агентство AP. При этом группа протестующих попыталась пересечь границу.

Многодневная акция протеста

30 марта около 20 тысяч палестинцев вышли на многодневную акцию протеста "Великий день возвращения". Накануне вдоль границы сектора Газа с Израилем для участников акции были оборудованы пять палаточных лагерей. Израильтяне стянули к сектору Газа значительные подкрепления в связи с протестами, которые продлятся до середины мая.

Покинувшие палестинские земли после создания государства Израиль в 1948 году беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильские власти отвергают их требования. В результате столкновений с израильскими военными с 30 марта были убиты не менее 50 палестинцев, свыше 7 тысяч человек получили ранения.

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