 При пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли около 50 человек | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2018
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Россия

При пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли около 50 человек

По последним данным, число погибших увеличилось до 48. Ведутся поиски 16 человек.

Пожар в Кемерово

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье, 25 марта, согласно последним официальным данным погибли 48 человек, среди них - дети. Как сообщает оперативный штаб МЧС, ведутся поиски 16 человек, которые пока числятся без вести пропавшими.

Кроме того, около 80 человек пострадало, более 30 из их числа госпитализированы. По предварительным данным, в двух залах расположенного в ТРЦ кинотеатра обрушился потолок.

Контекст

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании торгового строительного центра в Одинцовском районе, сообщило МЧС. Площадь пожара на рынке "Синдика" превысила 55 тысяч кв. м. (09.10.2017)

Площадь пожара на рынке "Синдика" превысила 55 тыс. кв. м, стоимость ущерба оценивается в 6,5 млрд рублей. Из горящего здания эвакуированы около 3000 человек, есть пострадавшие. (08.10.2017)

 "Учитывая тяжесть последствий пожара", заведенное в связи с ним уголовное дело по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление СКР сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Погибли 200 животных

Директор расположенного на третьем этаже ТРЦ контактного зоопарка Евгений Видеман сообщил ТАСС, что на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил Видеман.

Пожарные приехали к ТРЦ после сообщения о задымлении на четвертом этаже. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, Из здания эвакуировано 100 человек. На место прибыли более десятки единиц спецтехники, с населением работают психологи.

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    48 погибших, 16 пропавших без вести

    По последним данным, жертвами пожара стали 48 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    Прибывший на место трагедии глава МЧС Владимир Пучков заявил, что поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

    Автор: Екатерина Венкина


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Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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СКР: Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Кемерово в центральный аппарат СК России

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области: спасатели МЧС России продолжают работать на месте задымления в торговом центре в г. Кемерово

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