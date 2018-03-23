 При пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли как минимум пять человек | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2018
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Россия

При пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли как минимум пять человек

Пожарные приехали к ТРЦ "Зимняя вишня" по сообщению о задымлении на 4-ом этаже. Дело о причинении смерти по неосторожности и нарушении пожарной безопасности передано в главное следственное управление СКР.

На месте пожара в Кемерово

На месте пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье, 25 марта, погибли четыре человека - трое детей и женщина. В то же время, по данным Следственного комитета РФ, погибло пять человек: мужчина, трое женщин и ребенок.

Контекст

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Площадь пожара на рынке "Синдика" превысила 55 тыс. кв. м, стоимость ущерба оценивается в 6,5 млрд рублей. Из горящего здания эвакуированы около 3000 человек, есть пострадавшие. (08.10.2017)

 "Учитывая тяжесть последствий пожара", заведенное в связи с ним уголовное дело по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление СКР сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Погибшие при пожаре дети и женщина находились в детской игровой комнате. Кроме того, пострадали 32 человека, которые обратились за медицинской помощью. 30 из них госпитализированы. При этом двое пострадавших, сообщает "Интерфакс", находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в двух залах расположенного в ТРЦ кинотеатра обрушился потолок.

Вероятна гибель 200 животных

Директор расположенного на третьем этаже ТРЦ контактного зоопарка Евгений Видеман сообщил ТАСС, что на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил Видеман.

Пожарные приехали к ТРЦ после сообщения о задымлении на четвертом этаже. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, по состоянию на 17.00 местного времени эвакуировано 100 человек, 20 человек спасено. На место прибыли более 16 единиц техники, с населением работают психологи.

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    Автор: Виктор Вайц


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Ссылки в интернете

СКР: Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Кемерово в центральный аппарат СК России

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области: спасатели МЧС России продолжают работать на месте задымления в торговом центре в г. Кемерово

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