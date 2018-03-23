 При пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли более 60 человек | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2018
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Россия

При пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли более 60 человек

По последним данным, число погибших увеличилось до 64.

Родственники погибших при пожаре возле ТРЦ Зимняя вишня в Кемерове

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье, 25 марта, согласно последним официальным данным погибли 64 человека, среди них - дети. Как сообщает оперативный штаб МЧС, ведутся поиски людей, числящихся без вести пропавшими.

Кроме того, за помощью к медикам обратились 44 человека, 10 пострадавших находятся на стационарном лечении. По предварительным данным, в двух залах расположенного в ТРЦ кинотеатра обрушился потолок.

Контекст

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании торгового строительного центра в Одинцовском районе, сообщило МЧС. Площадь пожара на рынке "Синдика" превысила 55 тысяч кв. м. (09.10.2017)

Площадь пожара на рынке "Синдика" превысила 55 тыс. кв. м, стоимость ущерба оценивается в 6,5 млрд рублей. Из горящего здания эвакуированы около 3000 человек, есть пострадавшие. (08.10.2017)

 "Учитывая тяжесть последствий пожара", заведенное в связи с ним уголовное дело по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление СКР сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Погибли 200 животных

Директор расположенного на третьем этаже ТРЦ контактного зоопарка Евгений Видеман сообщил ТАСС, что на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил Видеман.

Пожарные приехали к ТРЦ после сообщения о задымлении на четвертом этаже. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, из здания эвакуировано 100 человек. На место прибыли более десятки единиц спецтехники, с населением работают психологи.

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  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. Однако в некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

    Автор: Екатерина Венкина


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Контекст

Трагедия в Кемерово

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

СКР: Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Кемерово в центральный аппарат СК России

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области: спасатели МЧС России продолжают работать на месте задымления в торговом центре в г. Кемерово

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