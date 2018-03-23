При пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли более 50 человек | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2018

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье, 25 марта, согласно последним официальным данным погибли 53 человека, среди них - дети. Как сообщает оперативный штаб МЧС, ведутся поиски более десяти человек, которые числятся без вести пропавшими.
Кроме того, около 80 человек пострадало, более 30 из них госпитализированы. По предварительным данным, в двух залах расположенного в ТРЦ кинотеатра обрушился потолок.
"Учитывая тяжесть последствий пожара", заведенное в связи с ним уголовное дело по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление СКР сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Погибли 200 животных
Директор расположенного на третьем этаже ТРЦ контактного зоопарка Евгений Видеман сообщил ТАСС, что на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил Видеман.
Пожарные приехали к ТРЦ после сообщения о задымлении на четвертом этаже. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, Из здания эвакуировано 100 человек. На место прибыли более десятки единиц спецтехники, с населением работают психологи.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Черное воскресенье в Кемерово
Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Тушение пожара продолжалось до поздней ночи
На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. Однако в некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
48 погибших, 16 пропавших без вести
По последним данным, жертвами пожара стали 48 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Возможные причины пожара
Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Очаг возгорания пока не установлен
Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Сотни человек участвуют в спасательной операции
По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Возбуждено уголовное дело
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Страшная трагедия
Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.
Автор: Екатерина Венкина