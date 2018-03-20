При авиаударе по школе в Восточной Гуте погибли не менее 16 детей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2018

Свыше 50 человек были ранены при обстрелах Восточной Гуты, отмечают представители сирийской оппозиции. В ООН обеспокоены усилением гуманитарного кризиса в Восточной Гуте и Африне.
При авиаударе по школе в Восточной Гуте 19 марта погибли не менее 16 детей, сообщает во вторник, 20 марта, оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Более 50 человек получили ранения, отмечают эксперты SOHR. По их словам, погибшие прятались в подвале здания от бомбардировок.
Сирийские правительственные войска ведут обстрел Восточной Гуты в течение нескольких недель. С 18 февраля 2018 года в регионе погибли более 1400 мирных жителей, ранения получили свыше 5300 человек, утверждают представители SOHR. В конце февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на 30 дней.
Восточную Гуту покинули более 45 тысяч человек
Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Андрей Махесич заявил, что за последние несколько дней Восточную Гуту были вынуждены покинуть свыше 45 тысяч человек. Среди беженцев 70 процентов составляют женщины и дети, сообщает представитель UNICEF Марикси Меркадо. Сейчас им требуется множество предметов - "от одежды до жилья", отмечает Махесич.
По словам представителя UNHCR, беженцев разместили в лагерях сирийско-арабского отделения общества Красного Полумесяца. Однако лагеря находятся в ужасном состоянии и расположены в областях, контролируемых войсками Башара Асада, утверждает Махесич. У многих из покинувших Восточную Гуту зафиксированы диарея, респираторные заболевания и чесотка, отметил представитель UNICEF.
Жизнь под открытым небом
В то же время сирийскую провинцию Африн за последние дни покинули свыше 104 тысяч человек, указывает ООН. Около половины беженцев - дети. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна, "значительное количество" человек стали жертвами проходящей в регионе военной операции Турции против курдских военизированных формирований. Присутствующий в Африне доктор Михаэль Вилк (Michael Wilk) сообщает об ухудшении гуманитарной ситуации в регионе. По его словам, беженцы вынуждены жить под открытым небом.
С 20 января Турция проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает их сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией, и отрицает возможные нарушения международного права при проведении операции.
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