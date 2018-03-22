 При авиаударе в Восточной Гуте погибли не менее 19 мирных жителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

При авиаударе в Восточной Гуте погибли не менее 19 мирных жителей

Эксперты обеспокоены усилением гуманитарного кризиса в регионе. С начала конфликта Восточную Гуту покинули более 50 тысяч человек.

Последствия авиаудара в Восточной Гуте 21 марта 2018 года

Последствия авиаудара в Восточной Гуте 21 марта 2018 года

При авиаударе в Восточной Гуте погибли не менее 19 мирных жителей, сообщает в четверг, 22 марта, оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По данным наблюдателей, более 40 человек в пригороде Дамаска получили ранения.

Ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, отмечают представители неправительственной организации "Врачи без границ". По их информации, местные жители практически отрезаны от медицинской помощи. Сирийский город Думу утром в четверг покинули свыше 1500 жителей, утверждают наблюдатели SOHR. Днем ранее из города ушли еще 2000 человек. 

Контекст

В Ливане растет целое поколение сирийских детей, не имеющих дома и не получающих образования. Родители обеспокоены их будущим. Ведь семилетней войне в Сирии по-прежнему не видно конца. (21.03.2018)

Доставка помощи от Красного Креста терпящим бедствие жителям Восточной Гуты отложена. Это связано с нестабильной ситуацией в регионе. (08.03.2018)

ООН оценивает количество беженцев из Восточной Гуты более чем в 50 тысяч человек. Пункты принятия беженцев в окрестностях Дамаска переполнены и не обеспечены достаточным количеством требуемых вещей, сообщает Норвежский совет по делам беженцев. По его словам, некоторым приходится ночевать под открытым небом.

Сирийские правительственные войска ведут обстрел Восточной Гуты в течение нескольких недель. С середины февраля в регионе погибли более 1500 мирных жителей, утверждают представители SOHR. Армия Башара Асада контролирует не менее 70 процентов территории Восточной Гуты. В конце февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на 30 дней.

Смотрите также:

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    В регионе лишь два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

    Автор: Павел Лось


Смотреть видео 03:17

Конфликт в Сирии: что говорят в Кремле и Госдепартаменте США о Восточной Гуте

Контекст

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

Восточная Гута - последний район Сирии, контролируемый противниками Дамаска. В конце февраля он подвергся сильным бомбардировкам, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. (22.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт в Сирии: что говорят в Кремле и Госдепартаменте США о Восточной Гуте  

Кремль пытался замять гибель российских наемников в Сирии?  

Чеченские матери ищут своих детей в Сирии - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Syrien Zerstörte Häuser nach Luftangriffen in Ost-Ghuta

При авиаударе по школе в Восточной Гуте погибли не менее 16 детей 20.03.2018

Свыше 50 человек были ранены при обстрелах Восточной Гуты, отмечают представители сирийской оппозиции. В ООН обеспокоены усилением гуманитарного кризиса в Восточной Гуте и Африне.

Syrien Angriffe auf Ost-Ghuta

ЕС и ООН требуют выполнять резолюцию о прекращении огня в Сирии 26.02.2018

Глава европейской диломатии и генсек ООН призвали стороны конфликта в Сирии соблюдать резолюцию Совета Безопасности. В организации возложили ответственность за продолжающееся насилие на РФ и других постоянных членов СБ.

Syrien Bürgerkrieg in Ost-Ghouta

При атаках вблизи Дамаска погибли около 30 мирных жителей 04.01.2018

Нападения на подконтрольные повстанцам территории совершили наземные войска президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации России, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Самые читаемые

Убийство Вороненкова раскрыто, но заказчики не наказаны  

Дело Скрипаля на саммите ЕС: новые санкции против Кремля?  

Россия анонсировала ответные меры на санкции США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно