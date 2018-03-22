При авиаударе в Восточной Гуте погибли не менее 19 мирных жителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2018

При авиаударе в Восточной Гуте погибли не менее 19 мирных жителей, сообщает в четверг, 22 марта, оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По данным наблюдателей, более 40 человек в пригороде Дамаска получили ранения.

Ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, отмечают представители неправительственной организации "Врачи без границ". По их информации, местные жители практически отрезаны от медицинской помощи. Сирийский город Думу утром в четверг покинули свыше 1500 жителей, утверждают наблюдатели SOHR. Днем ранее из города ушли еще 2000 человек.

ООН оценивает количество беженцев из Восточной Гуты более чем в 50 тысяч человек. Пункты принятия беженцев в окрестностях Дамаска переполнены и не обеспечены достаточным количеством требуемых вещей, сообщает Норвежский совет по делам беженцев. По его словам, некоторым приходится ночевать под открытым небом.

Сирийские правительственные войска ведут обстрел Восточной Гуты в течение нескольких недель. С середины февраля в регионе погибли более 1500 мирных жителей, утверждают представители SOHR. Армия Башара Асада контролирует не менее 70 процентов территории Восточной Гуты. В конце февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на 30 дней.

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