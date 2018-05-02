"Приморским партизанам" вынесен новый приговор

Приморский краевой суд в четверг, 3 мая, приговорил пятерых "приморских партизан" к длительным срокам заключения. Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет колонии строгого режима, Алексей Нитикин - 23,5 года, Максим Кириллов - 21,5 года, Вадим Ковтун - восемь лет строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски на сумму около трех миллионов рублей.

Защита Вадима Ковтуна будет обжаловать новый приговор, остальные адвокаты заявили, что решение об это примут позже, сообщает агентство ТАСС.

Присяжные ранее сочли доказанной причастность пяти подсудимых к убийству четырех человек в 2009 году, но заявили, что они заслуживают снисхождения. По данным следствия, убитые были наркоторговцами, охранявшими поле с коноплей.

Суды по делу "приморских партизан"

Банда "приморских партизан" получила известность в связи с рядом громких убийств сотрудников милиции в Приморском крае в 2010 году. По итогам первого судебного процесса фигуранты дела были признаны виновными в нескольких убийствах, кражах, разбое и других преступлениях и приговорены на сроки от 22 лет до пожизненного заключения.

Первый судебный процесс с участием присяжных по делу "приморских партизан" продолжался с января 2013 года по апрель 2014-го. Подсудимые были признаны виновными в нескольких убийствах, кражах, разбое и других преступлениях и приговорены на сроки от 22 лет до пожизненного заключения. Весной 2015 года Верховный суд РФ позднее смягчил наказание всем фигурантам и вернул эпизод с убийством четырех человек на повторное рассмотрение.

По итогам повторного рассмотрения эпизода присяжные вынесли оправдательный вердикт, Верховный суд отменил его. Третье рассмотрение началось в июне 2017 года.