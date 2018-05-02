Примерит ли Россия армянский сценарий?

События в Армении продолжают развиваться стремительно. Мирные протесты охватили уже всю страну. Карикатурист Сергей Елкин об армянском сценарии и о том, кому он к лицу.
Смотрите также:
Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Эксперты сожалеют о том, что власти не прислушались к улице, и надеются, что оппозиция не выйдет из рамок мирных протестов.
Профессиональный политик, журналист, лидер оппозиции, лицо "бархатной революции" в Армении. Что известно о Николе Пашиняне, возглавившем акции протеста против экс-президента страны Саргсяна?
На встрече с депутатами Госдумы лидер протестов в Армении пообещал развивать отношения с РФ в случае избрания на пост премьер-министра. Парламент обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра 1 мая.