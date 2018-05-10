Приговор Никите Белых оставлен в силе

Московский городской суд в четверг, 10 мая, отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Приговор оставлен в силе за исключением одного пункта: из него убрали запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трех лет.

К рассмотрению апелляции Мосгорсуд приступил 27 апреля, однако заседание было прервано из-за плохого самочувствия экс-губернатора Кировской области. 10 мая Белых участвовал в заседании по видеосвязи.

Никита Белых в феврале был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. В деле фигурировали три эпизода на общую сумму в 600 тысяч евро. Суд также оштрафовал бывшего губернатора на 48,2 млн рублей (двукратный размер полученной взятки).

Свою вину бывший губернатор Кировской области отрицает.

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