Приговор историку Дмитриеву будет вынесен 3 апреля

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев произнес в суде последнее слово, заявив о своей невиновности. Об этом 62-летний историк сообщил журналистам после заседания суда в Петрозаводске во вторник, 27 марта. Он также указал, что приговор будет вынесен 3 апреля.

По данным "МБХ Медиа", судебное заседание длилось не более 10 минут. Поддержать правозащитника в Карелию приехали люди из Москвы и Санкт-Петербурга, пишет далее издание.

Прокуратура требует 9 лет колонии за производство порнографии

Ранее прокуратура потребовала 9 лет колонии строгого режима для главы карельского "Мемориала". Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в производстве порнографии за фотографирование несовершеннолетней приемной дочери без одежды. Повторная экспертиза, проведенная в декабре 2017 года, не обнаружила в снимках порнографии. По мнению экспертов, Дмитриев фотографировал дочь для контроля ее физического развития.

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается поиском и идентификацией захоронений расстрелянных узников Соловков и лагерей Беломорканала. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за работу по восстановлению памяти жертв политических репрессий.

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