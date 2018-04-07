 Преступник в Мюнстере хотел покончить с собой | Новости из Германии о Германии | DW | 09.04.2018
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Германия

Преступник в Мюнстере хотел покончить с собой

Следователи пришли к выводу, что главным мотивом преступления Йенса Р., совершившего наезд на людей в Мюнстере, было желание покончить с собой. Дома у преступника была обнаружена подвешенная веревка с петлей.

Мемориал памяти в Мюнстере

На месте трагедии в Мюнстере

Йенс Р. (Jens R.), бывший за рулем грузовика-фургона, въехавшего в группу людей в Мюнстере, действовал с намерением покончить с собой. К такому выводу пришли прокуратура и полиция, проанализировав документы, проведя обыск в квартире и взяв показания у свидетелей. Соответствующее совместное сообщение правоохранителей появилось в понедельник, 9 апреля.

Контекст

По официальным данным, погибли три человека, включая нападавшего. Еще 20 ранены. Предполагаемым преступником был гражданин Германии. DW ведет хронику событий (время мск). (07.04.2018)

Один из первых теплых дней, небольшой студенческий город, терраса ресторана. Кажется, здесь не может произойти ничего, что разрушит идиллию. Все изменилось в один момент. Репортаж DW из Мюнстера. (08.04.2018)

Во время обыска квартиры Йенса Р. были обнаружены несколько емкостей с бензином и другими жидкостями, а также перекинутая через балку веревка с завязанной петлей. В обойме пистолета, использованного для самоубийства, были обнаружены патроны, которые он не успел использовать, что, по мнению следствия, говорит о решимости довести самоубийство до конца.

Вопреки некоторым сообщениям, мужчина не оставил никаких письменных свидетельств о желании покончить с собой и не сообщал никому об этом намерении. Хотя сообщения, которые он рассылал знакомым, свидетельствовали о, по меньшей мере временной, психической нестабильности.

Погибли трое

В центре Мюнстера днем 7 апреля грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном, расположенном на одной из улиц в центре города. Пострадали в общей сложности около 20 человек, погибли трое - 51-летняя женщина, 65-летний мужчина и сам Йенс Р.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил о возможности совершения новых атак в стране. "Ситуация с безопасностью в ФРГ до сих пор очень напряженная. Это означает, что новые нападения могут произойти в любой момент", - заявил Зеехофер перед встречей руководства возглавляемой им партии Христианско-социальный союз в Мюнхене.

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